Oslavte masopust s plnou pusou, upečte si koláče jako od babičky

1:40 , aktualizováno 1:40

Ještě to není tak dávno, co skončily Vánoce, a už je tady zase období, kdy si dáme do nosu. Zapomeňte na novoroční předsevzetí, že budete jíst zdravě a omezíte sladké. Protože o masopustu se prostě žádná dieta držet nemůže. Až ochutnáte tyhle skvělé koláče, koblihy a boží milosti, budete vědět proč.