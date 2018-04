Sladké masopustní mámení s vůní skořice a chutí domácích povidel

Domácí buchtičky s vanilkovým krémem a švestkami marinovanými v rumu

jak je můžete ochutnat v Ambroisie Caffé Restaurantu

Množství: pro 4 osoby

400 g hladké mouky

0,12 l oleje

16 g droždí

lžička cukru

0,1 l mléka

sůl

1,6 l vanilkového pudinku

0,08 l rumu

200 g sušených švestek

1. Mouku, olej, droždí, cukr, mléko a špetku soli smícháme a vytvoříme těsto, které necháme pod utěrkou nakynout.

2. Poté z těsta vytvarujeme malé kuličky, které vložíme do předem vymazaného pekáčku. Pečeme při 170 °C dozlatova.

3. Švestky podusíme v rumu, poté vmícháme do teplého vanilkového pudinku a přelijeme hotové buchtičky.

Šibřinky plněné tvarohovou nádivkou sypané mákem a podlité horkou povidlovou omáčkou

jak je můžete ochutnat U Modré kachničky II

Množství: pro 6 osob

500 g hladké mouky

6 vajec

sůl

300 g měkkého tvarohu

100 g moučkového cukru

1 citron

300 g mletého máku

200 g povidel

1 dcl červeného vína

skořice

1. Jeden žloutek vyšleháme s cukrem, přidáme tvaroh a citronovou kůru.

2. Z povidel, vína, citronové šťávy a špetky skořice svaříme hustou omáčku.

3. Z mouky, vajec a špetky soli vytvoříme těsto (jako na nudle do polévky), Vyválíme na tenkou placku a vykrajovátkem vykrájíme kolečka. Na ně kávou lžičkou klademe tvarohovou nádivku. Těsto přehneme a okraje spojíme. Taštičky vaříme v osolené vodě asi 7 minut.

4. Taštičky servírujeme podlité omáčkou a posypané mákem a cukrem.

Kynuté skořicové šišky s rozinkami

jak je můžete ochutnat v SOSTA Restaurant Cafe

500 g hladké mouky

3 žloutky

100 g másla

120 g cukru

sůl na špičku kávové lžičky

citronová kůra z půlka citronu

3 balení vanilkového cukru

100 g rozinek (nebo dle chuti)

50 g droždí

0,3 l mléka

0,1 l rumu na namočení rozinek a 0,05 do těsta

mletá skořice

1. Mouku, smícháme s máslem, cukrem, špetkou soli, žloutky a vanilkovým cukrem, droždím, přimícháme předem namočené rozinky v rumu a strouhanou citrónovou kůru. Vypracujeme hladké těsto a necháme vykynout.

2. Když nám těsto vykyne, tak ho znovu vypracujeme a necháme kynout. Toto opakujeme třikrát.

3. Nakonec upleteme šišky a smažíme ve vysokém sloupci oleje dozlatova.

4. Před podáváním obalíme v moučkovém cukru smíchaném se skořicí.

Domácí vdolky s bio povidly

jak je můžete ochutnat v School restaurant & lounge

Množství: pro 6-8 osob

500 g hladké mouky

250 ml mléka

1 vejce

špetka soli

1/2 kostky droždí

100 g máslo

500 g sádla na smažení

Suroviny na zdobení:

150 g strouhaného tvrdého tvarohu

150 g švestkových povidel

200 g zakysané smetany

1. Mléko rozdělíme do dvou kastrolků a oba lehce zahřejeme. V jednom kastůlku rozpustíme máslo a ve druhém si připravíme kvásek: do vlažného mléka dáme trochu cukru, rozdrobíme droždí a necháme vzejít. Bude to trvat asi dvacet minut.

V rámci gastronomického festivalu Masopustní hody, který probíhá až do 10. února, můžete ochutnat tříchodová masopustní menu za jednotnou cenu 290 korun v deseti restauracích v Praze, Berouně a Pardubicích.

2. Mouku prosejeme do větší mísy, přimícháme špetku soli, přidáme zbytek cukru, rozklepneme vejce, přilijeme teplé mléko s máslem a mléko s kváskem. Vařečkou vypracujeme hladké těsto, které nelepí.

3. Poprášíme ho moukou, přikryjeme utěrkou a necháme na teplém místě asi tři čtvrtě hodiny kynout. Z vykynutého těsta vyválíme na pomoučeném vále plát silný asi 1,5 cm. Obráceným hrnečkem vykrájíme kolečka, přikryjeme je utěrkou a necháme ještě chvíli nakynout.

4. Mezitím rozpustíme v kastrolu sádlo. Než vdolek vložíme do tuku, uděláme do něj palcem důlek, jinak by vdolky příliš vyběhly a byly by kulaté. Také se takto lépe prosmaží. Vdolky osmažíme v horkém tuku důlkem dolů, pak je otočíme a usmažíme dozlatova i z druhé strany. Z pánve je vyjmeme na papírový ubrousek, abychom odsáli přebytečný tuk.

5. Když vdolky vychladnou, potřeme je povidly a namazanou stranou obalíme v nastrouhaném tvrdém tvarohu. Nakonec je ještě ozdobíme zakysanou smetanou.