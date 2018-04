Masopust, pivo i vegetariánské speciality. Kam za dobrotami?

Praha: Karlínský masopust

S přípravou masopustních masek si nelamte hlavu (neměli byste si pak na co masku nasadit) a vyrazte 4. února na již tradiční Karlínský masopust, kde si ozdobnou pokrývku hlavy vyrobíte přímo na místě. I letos vás čeká zábavný průvod, farmářské trhy a parádní bruslení na ledové ploše. Břicha budete moct naplnit těmi nejlepšími zabijačkovými specialitkami v podobě jitrnic, klobás, pečeného masa a nejrůznějších uzenin. Na trhu se můžete zásobit čerstvou zeleninou, pečivem i cukrovinkami. Více ZDE.

Jihomoravský kraj: VeganFest

Jestliže už máte všech těch těžkých a masitých jídel plné žaludky a toužíte po změně, tak zbystřete. Únor se sice vždy nese ve znamení masopustů, ale Brňáci nám do něj vnesli i jednu zajímavou změnu: VeganFest, neboli festival, který se nese v duchu zdravé a především etické volby. O zdravé kuchyni se dozvíte až do konce února na mnoha místech v Brně v nejrůznějších klubech, restauracích a na ulicích, a to díky zajímavým přednáškám, filmům a workshopům. Užitečné budou jistě, a to i pro masoužrouty, přednášky na téma, jak správně nahradit maso nebo mléčné výrobky (to se opravdu někdy hodí). Mrkněte také na festivalový YouTube a seznamte se s video nabídkou festivalu. Více ZDE.

Jihočeský kraj: XXII. reprezentační slavnosti piva v Táboře

Táborské pivní slavnosti jsou mezi znalci a příznivci piva velmi dobře známé, jedná se totiž o největší setkání výrobců, odborníků, obchodníků i milovníků piva v Čechách. Výrobci zlatavého moku budou 8. - 11. února v hotelu Palcát soutěžit o titul Zlatá pivní pečeť a výrobci minerálních vod o Zlatý český pramen. Při degustacích budete mít možnost ochutnat ta nejlepší piva z desítek tuzemských a nadnárodních pivovarů. A kdyby vám pivečko snad stouplo do hlavy, rozhodně si zatančete na vystoupení některé z pozvaných kapel (například The Apples, Big Papa atd.) Více ZDE.

Zlínský kraj: Masopust ve Valašském muzeu v přírodě

Pokud chcete spojit příjemné chutě s nevídanými zážitky, vydejte se 11. února na masopustní veselí do Rožnova pod Radhoštěm. V Dřevěném městečku, které je nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem Valašského muzea v přírodě, se připojte k masopustním obchůzkám, během nichž se bude jak jinak než hodovat. Mistři řezníci nevynechají jedinou z pravých zabijačkových pochoutek a bude se dokonce i soutěžit. Třeba o nejlepší řeznický stánek nebo o nej valašskou klobásku i tlačenku. Už se těšíte, dámy a páni porotci? Více ZDE.

Valentýnský tip: láska prochází žaludkem

Máte vrásky ze svátku lásky? Také nevíte kde, především jak, Valentýna oslavit neotřelým způsobem? Zkuste využít nabídku Školy vaření Chefparade, která vás během speciálního kurzu naučí připravovat ta nejbáječnější jídla pro všechny zamilované. Letmé doteky během vaření, roztomile rozpačité úsměvy, když se vám zrovna něco nepovede a hlavně spousta legrace a dobrého jídla - to všechno vás čeká, rozhodnete-li se oslavit svátek zamilovaných svým vlastním, ale profesionálně připraveným valentýnským menu. Více ZDE.