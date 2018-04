Maso a ovoce: Šťavnatá kombinace

DANA OBERMAJEROVÁ vám poradí, jak zkombinovat maso s ovocem



Jehněčí kotlety na švestkách s rýží

30 min.



PRO 4 OSOBY



* 8 jehněčích kotletek

* 3 lžíce oleje

* 1 lžíce medu

* šťáva z půlky citronu

* sůl

* snítka čerstvého rozmarýnu

* 2 lžíce másla

* 2 šalotky nakrájené na proužky (nebo menší cibule)

* 12-16 švestek rozpůlených a vypeckovaných, dle druhu a velikosti

* 1 lžička přírodního cukru

* 1 svitek skořice

* 6 hřebíčků

* 100-150 ml bílého vína



1. Kotlety omyjeme, osušíme, zbavíme tuku a okraje nařízneme. Mírně je naklepeme a potřeme směsí z medu, 2 lžic oleje, citronové šťávy a rozmarýnu. Přikryjeme a necháme nejméně hodinu marinovat.



2. V pánvi rozpálíme zbylý olej, kotletky osolíme a opečeme z obou stran, po každé straně asi 7-10 minut, až je maso propečené a povrch opečený dozlatova. Měkké maso vyjmeme z pánve, přikryjeme alobalem a necháme stranou.



3. Do výpeku vložíme máslo, přisypeme cibuli a necháme ji zesklovatět, trvá to asi 2 minuty. Přidáme švestky, posypeme je cukrem a kořením a pár minut opékáme, až se rozpustí cukr. Podlijeme vínem a vše ještě několik minut prohřejeme, šťáva mezitím krásně zhoustne.



4. Podáváme s dušenou rýží.







Masové kuličky v rajčatovopomerančovém ragú

20 min. + 35 minut na přípravu omáčky* 600 g mletého masa (směs hovězího a vepřového)* svazek zeleného koriandru* 2 lžičky mletého koriandru* špetka mletého hřebíčku* 1/2 lžičky mletého kmínu* 1/2 lžičky mletého zázvoru* 1 stroužek utřeného česneku* 1 cibule* sůl* špetka mletého chilli* 1 vejce* 2 lžíce oleje na pečení

Na ragú:

* 1 vetší cibule

* 2 stroužky česneku

* 1 cm proužek zázvoru

* 1 lžíce oleje

* 1 plechovka sterilovaných rajčat

* 250 ml pomerančové šťávy

* sůl

* 2 velké pomeranče, asi 600 g

* 1-2 pokrájené chilli papričky zbavené semen



1. Troubu předehřejeme na 250 °C. Cibuli a koriandr jemně usekáme, přidáme do mísy k mletému masu s kořením, osolíme a dobře promícháme a zapracujeme do hmoty vejce. Pečící plech a dlaně potřeme olejem a tvarujeme kuličky o velikosti pingpongového míčku, cca 25 masových kuliček.



2. Kuličky rozložíme na plech a pečeme v předehřáté troubě asi 20 minut, po 5 minutách snížíme teplotu na 180 stupňů. Během pečení je jednou otočíme. V hluboké pánvi nebo kastrolu rozpálíme olej a osmahneme usekanou cibuli a česnek do růžova. Zalijeme sterilovanými rajčaty i s nálevem a pomerančovým džusem, osolíme a uvedeme do varu. Vaříme na mírném ohni asi 25 minut, omáčka trochu zhoustne a zelenina krásně změkne.



3. Pomeranče oloupeme, zbavíme je i bílé slupky a dužinu nakrájíme na kousky. Pomeranče přidáme ke konci varu do omáčky společně s polovinou chilli papriček a ještě 5 minut provaříme, můžeme přilít trochu pomerančové šťávy. Ragú podle chuti dosladíme nebo dosolíme a do omáčky vložíme upečené masové kuličky. Necháme pár minut prohřát a podáváme posypané zbylými proužky chilli papričky s pečivem nebo nudlemi.

TIP

Máte-li horkovzdušnou troubu, pečte masové kuličky v naolejované mřížce bez otáčení. Můžete je také opékat či smažit na pánvi v rozpáleném oleji.









Vepřová pečeně s křupavou kůrčičkou a jablky

10 min. + 60 minut na pečení* 1 kg vykostěné vepřové pečeně vcelku* 250 ml jablečné šťávy* větvička čerstvé šalvěje nebo lžíce sušené* 2 lžíce olivového oleje* sůl* šťáva z 1 citronu* 1 lžička drceného pepře* 1 lžička semínek hořčice* 1 lžíce dijonské hořčice* 4 jablka* 4 červené cibuleV misce prošleháme jablečnou šťávu, polovinu oleje, pepř a lístky šalvěje. Maso omyjeme, osušíme a vložíme do porcelánové mísy, zalijeme marinádou, přidáme oloupané a do kříže naříznuté cibule, přikryjeme a necháme 6 hodin marinovat, nejlépe do druhého dne.Troubu předehřejeme na 160-180 °C. Maso vyjmeme z marinády, osušíme a osolíme. V pekáči rozehřejeme zbylý olej a maso na něm ze všech stran opečeme. Přilijeme zbylou marinádu i s cibulí, maso obložíme jablky, kterým jsme seřízli vršek jako čepičku a vykoupali je v marinádě. Povrch pečeně potřeme hořčicí a posypeme hořčičnými semínky. Pečeme asi hodinu a během pečení přeléváme maso vypečenou šťávou, popřípadě trochou vody nebo jablečné šťávy.Po upečení chuť šťávy doladíme solí, cukrem nebo citronovou šťávou. Hotovou pečeni necháme asi 10-15 minut pod poklicí odpočívat a pak krájíme na jednotlivé porce přes vlákna.Podáváme s upečeným jablkem, cibulí a přelité šťávou s rýží nebo pečenými bramborami.



Smažená králičí stehýnka s hruškovým pyré

TIP

Králičí stehna na smažení používejte pouze z mladého králíka. Lépe se usmaží, když je předem vykostíte. Máte-li čas, marinujte maso šest i více hodin, nejlépe do druhého dne.

30 min.* 4 králičí stehna* sůl* špetka mletého zázvoru* mletý pepř* 100 ml bílého vína* 2 lžíce vinného bílého octa* nať z mladé cibule* 2 stroužky česneku* hladká mouka na obalení* 2 vejce rozšlehaná* 100-150 g strouhanky* olej na smažení* 2 velké máslové hrušky* šťáva z 1 velkého citronu* asi 1 cm čerstvého zázvoru* 1/2 lžičky mleté skořiceKráličí stehna odblaníme, nařízneme podél kostí, okořeníme zázvorem a pepřem. V misce smícháme víno, ocet, cibulovou nať a česnek a porce králíka ve směsi ze všech stran omočíme, přikryjeme a necháme nejméně hodinu odležet.Mezitím si připravíme pyré. Hrušky oloupeme a nakrájíme na plátky a zalijeme citronovou šťávou, aby nezhnědly. Pár plátků si necháme na ozdobu. Přidáme olej, cukr, jemně strouhaný oloupaný zázvor, skořici a umixujeme vše dohladka. Ochutíme špetkou soli, případně dosladíme nebo dochutíme citronovou šťávou.Stehna vyjmeme z marinády, osušíme, osolíme a obalujeme je v mouce, vejcích a strouhance. Rozpálíme si vyšší vrstvu oleje a porce králíka zvolna smažíme z obou stran dozlatova.Papírovým ubrouskem odsajeme přebytečný tuk. Podáváme s hruškovým pyré, ozdobeným plátky hrušek poprášených skořicí, a s vařeným bramborem. Králičí stehna na smažení používejte pouze z mladého králíka. Lépe se usmaží, když je předem vykostíte. Máte-li čas, marinujte maso 6 i více hodin, nejlépe do druhého dne.

Vepřové medailonky s omáčkou z hroznového vína

40 min* 600 g vepřové panenky* 3 lžíce olivového oleje* 4 cl borovičky* 1 lžíce jalovčinek* 1/2 lžičky barevného pepře* sůl* 350-400 g nudlí* 100-150 ml jablečné nebo hroznové šťávy* 1 lžíce medu* 1 lžíce rybízové zavařeniny* 200 ml červeného vína* 400 g modrého hroz. vína* 2 lžičky škrobové moučkyMaso omyjeme, osušíme a nakrájíme na plátky asi 2-3 cm. Vytvarujeme je do okrouhlého tvaru, osolíme, vložíme do misky a okořeníme jalovčinkami a pepřem. Zalijeme polovinou borovičky a polovinou oleje a aspoň 30 minut marinujeme.Hrozny omyjeme, rozpůlíme a odpecičkujeme. Těstoviny uvaříme podle návodu. V pánvi rozpálíme zbylý olej, maso vyjmeme z marinády a zprudka z obou stran opečeme, zmírníme plamen a opékáme po každé straně 4-5 minut. Opečené maso dáme do jiné nádoby a přikryté necháme stranou.Do výpeku přilijeme ovocnou šťávu, zbytek marinády, med, zavařeninu a červené víno, promícháme a uvedeme do varu. Vaříme bez pokličky 10-15 minut, odmícháme od stěn všechny výpečky a omáčku zčásti odpaříme.Přecedíme přes jemný cedník, přidáme hrozny a vaříme dalších 5 min. Vlijeme škrobovou moučku rozmíchanou ve zbylé borovičce, promícháme a necháme přejít varem, ne déle než 2 minuty. Podáváme s těstovinami.