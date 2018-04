Máslový koláč

Smetanu nalijeme do hlubší mísy. Odměřený cukr smícháme s vanilinovým cukrem a spolu s vejci přidáme do smetany. Vše dobře rozmícháme, přidáme mouku s práškem do pečiva, sůl a citrónovou kůru. Těsto rozetřeme na vymazaný a moukou vysypaný plech. V předehřáté mírně horké troubě deset minut pečeme. Mezitím připravíme polevu: Změklé máslo smícháme s cukrem, vanilinovým cukrem a mlékem, nakonec přidáme nahrubo rozkrájené mandle.