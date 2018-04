Čtenářský recept: Máslové sušenky

Doba přípravy: 1,5 hodiny

Množství: 50 kousků

10 lžic másla pokojové teploty

1/2 hrnku krystalového cukru

1 vejce

1 lžička vanilkového extraktu

2 hrnku polohrubé mouky

1/2 lžičky prášku do pečiva

1/4 lžičky soli

Navíc:

1 vejce

1 lžíce vody

1. V misce vyšleháme máslo s cukrem do pěny (tak 2-3 min). Přidáme vejce a vanilkový extrakt a mícháme, dokud se směs pořádně nespojí. V jiné misce smícháme mouku, prášek do pečiva a sůl. Moučnou směs přidáme do máslové a dobře promícháme.

2. Těsto přendáme na lehce pomoučený vál a hněteme. Poté rozdělíme těsto na 2 poloviny, každou zabalíme do fólie a dáme do chladu alespoň na 1 hodinu.

Troubu předehřejeme na 180°C a vyložíme plech pečícím papírem.

3. Těsto vyjmeme z lednice a rozválíme na pomoučeném válu asi na 1 cm tlustý plát. Vykrajujeme tvary dle libosti. (Je dobré dát ještě vykrájené sušenky na čtvrt hodiny do lednice, ale není to nutné). Mezitím si v malé misce rozšleháme vejce s vodou a potřeme jím vykrájené sušenky. Poté je dáme do trouby péct asi 12-14 min, nebo dozlatova.

4. Po upečení necháme pořádně vychladnout. Můžeme uchovávat v nádobě, vydrží dlouho.

Poznámka: Toto je rodinný recept na máslové sušenky po babičce. Mohou se také potírat čokoládou (jako polomáčené sušenky), slepovat marmeládou, čokoládou, krémem, sypat oříšky, kokosem, atd. Záleží na chuti každého. Ale nám nejvíce chutnají jen tak samotné, vynikne jejich máslová chuť.