Máslo, nebo margarin? Omezeně je možné i sádlo, řekla on-line lékařka

Imunoložka a alergoložka Lenka Pennigrová se zabývá novým lékařským oborem s názvem ortomolekulární medicína, který zkoumá, jak správně nakombinovat potraviny, aby měly léčebný vliv na organismus.

Jedna ze čtenářek se v on-line rozhovoru s doktorkou Pennigrovou zeptala na rostlinné tuky určené k mazání na pečivo. Zda jsou vhodnější než klasické máslo.

"Myslím, že není třeba se příliš obávat. Je vhodné máslo i rostlinné tuky vystřídat, například Flora není tak plná škodlivin, jak se všichni obáváme. I máslo má svoje užitečné složky. Rozumní dietologové dokonce povolují i omezeně sádlo," odpověděla.

Další čtenářka se zajímala o "recept" na stres a únavu.

"Nikdo z nás v současné době neumí odpočívat. Asi to bohužel ani u vás nelze. Prosím pozor, pokud je stres a únava již velmi výrazná, pomýšlejte na to, že existují preparáty, které vás ´restartují´, jsou to takzvané blokátory odbourávání serotoninu. Pokud máte ataky smutku a únavy, poraďte se o těchto preparátech s vašim lékařem. Z alternativních postupů bych doporučovala Orthomol vital," dodala lékařka.

O co konkrétně v ortomolekulární medicíně jde? Vyrazit na nemoc s velmi přesnou koncentrací cukrů, tuků a proteinů. Kromě nich se samozřejmě zapojují i vitaminy, mastné kyseliny, minerály a stopové prvky.

Přidat vitamin, ubrat nějaký ten minerál? Zní to jednoduše, ale přijít na to nebylo až tak snadné. Vynálezcem tohoto medicínského oboru je doktor Linus Pauling, dvojnásobný laureát Nobelovy ceny.

Stres odčerpává živiny

Ortomolekulární medicína začíná jako jiné medicínské obory u hledání příčin nemocí. Jako první vidí dnes všudypřítomný stres, extrémně náročný styl života. To vše způsobuje nervozitu, netečnost, vyčerpání a při dlouhodobém působení může vyústit v chronickou únavu nebo v obávaný syndrom vyhoření.

Stres přitom odčerpává z těla potřebné živiny. Stejně jako to dokáže nepravidelná strava, nadměrná konzumace nikotinu, alkoholu nebo kofeinu, kterými si přitom člověk pocity napětí zmírňuje.

Další velkou hrozbou pro lidské zdraví jsou volné radikály. Jsou schopné poškodit buňky a genetickou informaci obsaženou v buňce. Příčin vzniku volných radikálů je mnoho, například kouření, ozon, sluneční záření nebo smog. V boji proti volným radikálům jsou nepostradatelné vitaminy, které neutralizují jejich škodlivý vliv.

Místo prášků orthomoly

"Protože tělo vitaminy neprodukuje, musí být doplňovány z potravy. Přirozeně jsou obsaženy v ovoci a zelenině. Jenže nevhodným skladováním, dopravou nebo vlivem teploty se jejich obsah snižuje," říká Lenka Pennigrová z Centra specializované lékařské péče Gymuno v Praze.

"Navíc platí, že účinky různých vitaminů se navzájem doplňují, mezi jejich nejvýznamnější zástupce patří karotenoidy a vitaminy C a E. Vzhledem k obecně ztíženým možnostem příjmu těchto látek z potravin a vzhledem ke znečištěnému životnímu prostředí je třeba tělu zajistit jejich dostatečný vyvážený příjem z vnějších zdrojů," dodává lékařka.

Konzumace speciálních doplňků výživy kvůli prevenci civilizačních nemocí nebo lepší obraně proti chorobě není žádnou novinkou. Tou ovšem je, že se na trh postupně dostávají potraviny pro zvláštní lékařské účely, takzvané orthomoly, v nichž jsou potřebné živiny nakombinovány tak, aby pomáhaly při léčbě zcela konkrétní choroby, například onemocnění kardiovaskulárního systému, artrózy či chronické únavy.