Máslo, nebo margarín? Oboje má své výhody

Jenže se brzy ukázalo, že při ztužování tuku mnohdy vznikají takzvané transmastné kyseliny. Ty snižují hladinu ochranného cholesterolu a zvyšují hladinu nebezpečného cholesterolu, což vede ke zhoršení kvality cév.

Máslo se tak vrátilo na výsluní. Výrobci margarínů sice zareagovali rychle a začali používat jinou metodu, při které už tyto kyseliny nevznikají, v hlavách zákazníků ale varování stále zůstalo. Jaký tuk je tedy pro naše zdraví vhodnější?

Kolik cholesterolu? Na jeden chléb si lidé mažou zhruba 20 gramů másla, to je 16 gramů tuku. Touto porcí do sebe dostanete 614 kJ, denní příjem pro ženy je kolem 7 000 kJ. Máslo obsahuje také zhruba 240 mg cholesterolu na 100 gramů. Margarín se sníženým obsahem tuku (většinou mají v názvu light) obsahuje ve stejné porci zhruba 300 kJ a třeba jen 8 gramů tuku. Jen pro představu: do mramorové bábovky se dává zhruba 125 gramů másla (tedy půlka balení), což je 3 375 kJ.

Máslo bezesporu vyhrává po chuťové stránce. Alespoň pro většinu lidí. Obsahuje však výhradně mléčný tuk, a to minimálně 80 procent. Tento tuk má vysoký obsah nasycených mastných kyselin, ale přesto je poměrně dobře stravitelný. Jeho nevýhodou je také vysoký obsah cholesterolu.

Tuky střídejte

Margaríny vznikají z rostlinných tuků. Obsahují mnohem méně tuku (obvykle 60, ale některé jen 20 procent) než máslo a transmastné kyseliny již při výrobě většinou nevznikají. "Před časem jsme dělali průzkum složení mastných kyselin tuků na našem trhu a zjistili jsme, že margaríny jsou z hlediska transmastných kyselin v pořádku," říká profesorka Jana Dostálová z VŠCHT.

Pořídíte je také za nižší cenu než máslo. Pokud nemáte zdravotní problémy, tuky střídejte a máslo si občas bez obav dejte.

Tuky by měly tvořit zhruba 30 až 35 procent celkového denního příjmu energie. Dvě třetiny by pak měly být tuky rostlinné a třetina živočišné. Zdravý člověk by neměl ve stravě přijmout za den víc než 300 miligramů cholesterolu. Pokud jej máte zvýšený, sahejte raději po margarínu. A nezapomeňte číst složení. Čím méně nasycených mastných kyselin, tím lépe.

Kdo holduje sádlu, nemusí se stydět, složení mastných kyselin je z hlediska výživového příznivější než u másla a obsah cholesterolu je také nižší (100 mg na 100 g).

Zvláštním výrobkem, který byl v roce 1977 vyvinut v Československu a získal si u nás velkou oblibu, je pomazánkové máslo. Jedná se o mléčný výrobek ze zakysané smetany obohacený sušeným mlékem nebo sušeným podmáslím, obsahující nejméně 31 procent mléčného tuku a nejméně 42 procent sušiny.