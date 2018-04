Maskujeme kosmetické vady na kráse. Pět průšvihů vyřešených za pár minut

Pro schovávání pupínků a červených flíčků není třeba nanášet několik vrstev make-upu. V tomto případě platí, že méně je více. Spolehněte se raději na drobnou, ale užitečnou práci korektorů. Většinu z nich unesete v kabelce nebo v kapse, a proto je noste pořád s sebou. Pocit, že můžete rychle zakrýt nečekaný renonc, stojí za to.

Problém č. 1: nepřirozené obočí

Obočí nevytrhávejte do tenké linky, váš pohled by byl nevýrazný a obličej by vypadal nepřirozeně. Módní je přirozený tvar.

Chybějící obočí dokreslete tužkou. Pročesejte kartáčkem směrem nahoru a pak po růstu obočí.

Pokud jste neodolala a pustila se do vytrhávání nadbytečných chloupků při ranním líčení, uklidněte zčervenalou a podrážděnou pokožku ztišujícím krémem.

Problém č. 2: unavené oči

Tubičku s očním krémem uchovávejte v lednici. Vychlazený krém se zklidňujícími bylinkami urychlí splasknutí otoků kolem očí.

Když vám ujede ruka nebo když kýchnete či zamrkáte při líčení řas, opravný gel vymaže všechna přetažení, aniž byste si pokazily okolní make-up.

Slepené řasy neoddělujte špendlíkem, bezpečněji to zvládnete s kovovým hřebínkem.

Problém č. 3: flíčky kolem nosu

Prohlubně kolem nosu působí dojmem začervenání a nejsou pro vaši tvář nijak lichotivé. Tmavý stín od rýhy mezi nosem a rtem přidá opticky zbytečně pár let navíc. Pupínky bývají patrné na první pohled.

Červené flíčky po akné zamaskujte světlou korekční tyčinkou s léčivými účinky. Pak přepudrujte.

Do speciálního štětce na nanášení make-upu vymáčkněte trochu světlého korekčního fluidu a rozetřete ho ve vrásce kolem nosu i úst. Opticky je zahladíte. Takto schováte i tmavé kruhy pod očima, vrásky a otoky.

Problém č. 4: nevýrazné rty

S přibývajícím věkem se ztenčuje jemná kůže na rtech, výrazné okraje zanikají. Rtěnka se rozpíjí ve vráskách a vytváří se dojem špatného nalíčení.

Tužkou dokreslete okraj rtů. Začněte u srdíčka na horním rtu a linku veďte vždy do koutku. Pak vykreslete spodní linku.

Lesk na rty opticky zvětší objem rtů a vyplní drobné linky na jejich okraji.

Problém č. 5: barevné nerovnosti na pleti

Nerovnoměrné zabarvení způsobují často popraskané žilky. Pigmentové skvrny zamaskuje make-up.

Tuhý make-up pečlivě zapracujte prsty do všech částí obličeje a zakryjete s ním i velmi výrazné barevné skvrny.

S přírodními štětinami ve vějířkovitém tvaru bezchybně nanesete pudr, odstraníte spadané oční stíny, třpytky nebo přebytek pudru.

Zelený odstín korektoru zaretušuje zčervenání na pleti.