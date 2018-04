VIDEO: Ruce prozradí váš věk, dopřejte jim výživnou masku proti stárnutí

Obzvlášť v chladným zimních dnech je příjemná samozahřívací maska na ruce. Tu si můžete pořídit jako hotový produkt s bambuckým máslem a včelím voskem v biokvalitě. Do rukavice připomínající kuchyňskou chňapku naberete připraveným odměrným sáčkem teplou vodu.



S teplotou vody to moc nepřehánějte, měla by být podobná jako při mytí rukou nebo vlasů, rozhodně nepoužívejte vodu rovnou z rychlovarné konvice. Rukavicím s teplou vodou dejte 5 minut na zahřání. Poté otevřete vnitřní část masky (opět se podobá rukavici) a vložte do ní ruku, zajistěte páskou a nechte působit 15 až 20 minut. když ruku vyjmete z chňapky ven, vmasírujte do ní přebytky masky. Pokožka bude hezky vyživená a vláčná.



Připravte si zábal sama doma

Pokud ale zrovna nemáte samozahřívací masku doma, nemusíte rozhodně na příjemnou péči o ruce rezignovat. Poslouží vám i kvalitní vyživující hutný krém, jehož větší množství vmasírujte do dlani a prstů. Ruce pak zabalte do igelitu a nakonec ještě do ručníku nebo žínky ve tvaru rukavice, které také udrží vaše ruce hezky v teple. Takovou masku si můžete nechat hodinku, ale klidně i celou noc, pokud vám to bude příjemné.



Další díly Školy manikúry najdete na Playtvak.cz