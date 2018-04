VIDEO: Žena masíruje lidi pomocí kousání, oblíbily si ji i celebrity

Původně bylo kousání pouhým zpestřením masáže. Dokonce si i díky „kousavým masážím“ Dorothy sháněla lístky na koncerty. Vždy totiž udělala terapii nějaké hudební hvězdě a ta jí za to pak dala lístky na koncert. Známé osobnosti si navíc mezi sebou zajímavou zkušenost vyprávěly a Dorothy se stala známou.

„Někdy lidem masíruji i zadek,“ prozradila. Celebrity jako Sting, David Bowie, Stone Roses nebo Keith Richards ovšem vyžadovaly kousání pouze na zádech. Nejvíc je Dorothy pyšná na to, že speciální masáž prováděla členům britské kapely Oasis, kteří na masáži byli vůbec poprvé a velmi si to užívali. A hudební producent Simon Cowell byl z její masáže tak nadšený, že prý téměř chrochtal blahem.

K této neobvyklé činnosti se vlastně dostala náhodou už jako malá holčička. „Začala jsem masírovat kousáním v pěti letech. To jsem kousala svou matku. Neměla jsem dost silné ruce, tak mi říkala, ať ji kousnu. Dělám to dost silně, aby to bylo cítit. Někdo nemá tak citlivou kůži, tak je třeba přitlačit. Ale nedělám to tak, abych ublížila a prokousla kůži, na to si dávám pozor,“ sdělila Dorothy, která v minulosti díky kousavé masáži viděla přes tři tisíce koncertů. „To bude určitě už nějaký rekord,“ doplnila.

Dnes už má takové postavení, že si za jedno sezení účtuje 150 dolarů a to je cena bez příplatku za kousání. Zadarmo ani za lístky už to nedělá.