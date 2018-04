Masáže: Jenom odpočinek, nebo i léčba?

Thajská masáž, shiatsu, reflexní terapie... Narazit na reklamu na nějaký masážní salon není vůbec těžké. Nabídka se v tomto směru v uplynulých letech velmi rozšířila, ale o to těžší bývá se v ní vyznat.

"Rozhodně se vyhněte masážím, které v reklamě slibují skvělé léčebné účinky, ale vůbec se nedozvíte, o jakou masáž jde," radí fyzioterapeutka Iveta Karešová.

Na volbě konkrétní terapie totiž hodně záleží. Zatímco některá pravidla - například že by na masáže neměli chodit lidé trpící nějakou infekcí - platí všeobecně, jednotlivé masáže se od sebe liší jak způsoby provedení, tak i vlivem na lidské tělo.

Na jedné straně doporučují masáže ve svých praxích i lékaři jako doplněk léčby, třeba u léčby bolavých zad, na straně druhé stojí masáže, sloužící především k relaxaci.

Je to jen rozmazlování?

Lidé však často o masážích vědí málo a očekávají od nich nesplnitelné - věří třeba, že jedna dobrá masáž je na dlouho zbaví vleklých potíží se zády.

Nebo je naopak podceňují, případně si pod slovem masáž představují zejména jakési hlazení a masírování svalů. Ale tak to není, zvláště při některých terapiích se pracuje doslova s celým tělem a člověk si po takové masáži může připadat alespoň zpočátku jako po fyzické dřině.

Tohle všechno by si lidé měli zjistit, než se vůbec rozhodnou některou podstoupit. "Také jsem si původně myslela, že masáž je něco, co je v podstatě jen takové rozmazlování se, a ještě dost drahé," popisuje svůj někdejší přístup k masážím Hana Hrabalová.

Pak jí kolegyně v práci věnovaly k narozeninám poukázku na reflexní terapii: "Překvapilo mě, jak moc se mi tam ulevilo. Žila jsem v domnění, že nemám žádné problémy, ale díky masáži jsem si uvědomila, v jakém jsem napětí. Terapeutka ho totiž postupně dokázala uvolňovat," líčí Hana, která od té doby na masáže chodí pravidelně.

Protiklad sportu

Lidem, kteří mají pocit, že správné a nejlepší odreagování je sportovat do naprostého vyčerpání, přinášejí masáže nový obzor. A nejsou to jen sportovní masáže natažených svalů a tejpování vyvrtnutých kotníků.

Pomocí aromatických olejů dokáže masér z unaveného a nervózního manažera udělat během hodiny bytost plnou energie. Velmi důležitý je i pozitivní vliv masáží na psychiku.

Pokud nevyhledáváte především relaxaci, ale trápí vás konkrétní problémy a bolesti, je vhodné dát přednost zkušenému fyzioterapeutovi, který stanoví odbornou diagnózu a léčbu, masáže se pak stávají až doplňkovou terapií.

V stále se rozšiřující nabídce naleznete základní rekondiční masáže, exotické techniky plné aromatických olejů i procvičování těla všemi možnými způsoby. Ať vás z celkové nabídky masáží zaujme kterákoli, je důležité nejdříve s masérem-terapeutem pečlivě probrat zdravotní stav.

Masáž ano, či ne?

• Co od masáží čekáte

Ujasněte si nejprve, proč chcete jít na masáže: chcete to jen zkusit, doporučil vám to někdo jako úžasnou relaxaci, anebo se s jejich pomocí chcete zbavit konkrétních zdravotních potíží? Počítejte s tím, že chcete-li masážemi ovlivnit svůj zdravotní stav, půjde o dlouhodobou záležitost.

• Nejprve vyšetření

V každém případě byste se před masážemi nejprve měli nechat vyšetřit, protože ač to tak mnoho lidí nevnímá, nevhodně zvolené nebo provedené masáže mohou ovlivnit zdravotní stav i negativně. Například pro lidi trpící infekcemi, a to i třeba skrytě probíhajícími záněty, se masáže nehodí.

• Nespoléhejte jen na masáže

Byla by chyba čekat, že se vaše zdraví zlepší jen díky masážím, a navíc vzápětí. V případě zdravotních potíží by měly masáže jen doplňovat celkovou léčbu. A pokud vás třeba trápí bolesti zad, měli byste svému tělu pomoci i jinak - například pravidelným cvičením, nákupem vhodné matrace a správným držením těla přes den.

• Fyzioterapeut, nebo masér?

Je rozdíl, zda se vydáte k masérovi, nebo k fyzioterapeutovi. Ten druhý má zároveň i medicínské vzdělání, a proto byste mu rozhodně měli dát přednost, pokud vás trápí nějaké zdravotní problémy a nechcete si prostřednictvím masáží jen odpočinout.

Fyzioterapeut stanoví diagnózu a léčbu, masáže se pak stávají až doplňkovou terapií.

• Vyberte si dobře

U masáží více než u mnoha jiných terapií záleží na tom, aby vám vyhovoval zvolený terapeut, protože s ním budete trávit relativně dlouhou dobu, navíc obnažení. Sehnat kontakt nebývá těžké, ale vyplatí se získat nějaké reference nejlépe od známých, kteří už služeb dotyčného využili. Ptejte se také svého lékaře, měl by vám říci, kterým klientům kdo dokázal pomoci.