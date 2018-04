Masáž hráze může být prevencí nástřihu

Praktikováním masáže hráze se sníží nutnost nástřihu (to je v podstatě chirurgický zákrok, který má za úkol zvětšit vchod poševní a provádí se těsně před porodem hlavičky) a také pravděpodobnost vážné trhliny, ke které by při porodu mohlo dojít. Masáž hráze může nastávající mamince přiblížit pocity, které bude mít, až se miminko začne objevovat. Také ji může využít k nácviku uvolnění hráze, které je při porodu tak žádoucí uvádí server www.babyonline.cz.

Masáž jako prevence

Masáž hráze ještě nepodlehla podrobným vědeckým výzkumům, ale z několika studií, které již byly provedeny, vyplývá, že zmíněný účel zcela splňuje. Doporučuje se, aby nastávající maminky prováděly masáž 4 - 6 týdnů před termínem porodu.

Upozornění: Objeví-li se výtok, herpes nebo jiný vaginální problém, je dobré s masáží přestat do doby, než se problém vyřeší. Masáž by mohla situaci zhoršit, eventuálně rozšířit infekci. Masáž může provádět nastávající maminka sama nebo společně s partnerem.

Masáž hráze berte jako možnost, jak napomoci k její elasticitě. Není povinná a po těhotné ženě se nevyžaduje. Je to pouze její rozhodnutí, zda si bude masáž provádět. Pokud ano, bylo by dobré, aby to budoucí maminka při příchodu na porodní sál své porodní asistentce sdělila. Porodní asistentka bude informovaná a bude pak v masáži pokračovat.

Někdy si ženy myslí, že masáž je stoprocentní ochranou před epiziotomií (nástřihem hráze). Není tomu tak. O tom, zda bude nástřih potřeba nebo ne, se dozvíte od svého porodníka (porodní asistentka nebo lékař) až v závěru vašeho porodu. Někdy, i když jste si poctivě masírovala hráz, mohou být porodní cesty pevné a miminko s váhovým odhadem přes 4 kg neumožní porodit bez poranění.

Jak masáž provádět?

Bezpodmínečně musíte mít čisté ruce. Máte-li hrubší pokožku na konečcích prstů, raději použijte rukavice na jedno použití, předejdete tak vzniku případného poranění. Posaďte se pohodlně do polohy v polosedě s nohama pokrčenýma a mírně od sebe.

Zvlhčete prsty několika kapkami oleje nebo troškou ve vodě rozpustného gelu. Nepoužívejte dětský olejíček nebo minerální oleje, protože ty mohou tkáň vysušovat. Lepší je zeleninový nebo slunečnicový olej. Existují i již speciálně připravené olejíčky na masáž hráze, například od firmy Ellinor. Olej na prsty nakapejte, aby nedošlo k jeho kontaminaci.

Vmasírujte jemně dostatečné množství oleje do hráze. Prsty by měly po tkáni jemně klouzat a snižovat vchod poševní.



Nejdřív použijte jen ukazováček, potom přidejte i prostředníček. Prsty by měly vniknout do pochvy až ke druhému kloubu. Přejíždějte od jedné strany ke druhé a vždy „na dně" stlačujte stěnu pochvy směrem dopředu a dolů. Masáž provádějte asi 3 minuty. Pomůžete tak uvolnění poševní tkáně, svalů obklopujících pochvu a kůži hráze.

Masáž zakončete asi minutovým mnutím kůže na hrázi mezi palcem a ukazovákem (palec je vně, ukazovák uvnitř pochvy). Zpočátku se bude kůže zdát velmi pevná, ale s postupujícím časem a opakováním masáže se stane jemnou a pružnou. Masáž by celkově neměla přesáhnout 4 - 5 minut.

Provádí-li druhá osoba: Řekněte nastávající mamince, aby uvolnila hráz až ucítí tlak. Jakmile se dokáže uvolnit, zvyšte tlak na hráz tak, aby žena pocítila velmi silný tlak (až palčivé zabolení), způsobený napínáním hráze. Podobný pocit se objeví při porodu hlavičky.