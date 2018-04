Martina, Radka a Andrea zhubly 44 kilogramů. A ještě nekončí!

Vybrali jsme tři čtenářky, kterým dieta a pohyb pomohly nejvíc. Jsou to Martina, která zhubla 19 kilogramů, Radka 13 kilogramů a Andrea, která píše, že zhubla o tři konfekční velikosti: z čísla 44 na 38!

Všem třem k úspěchu gratulujeme a luxusní pražské fitness centrum Holmes Place jim každé věnuje tříměsíční členství.

Martina (19 kg)

Můj hubnoucí příběh začal na konci loňského léta, kdy jsem se zhrozila nad fotkami z kamarádčiny svatby. Tu růžovou kouli jsem nepoznávala.

Nastala okamžitá akce. Přihlásila jsem se do sport centra, kde jsem začala chodit na zumbu a power jógu, postupně jsem pak přidala core fit, pilates, shape&tone (jen u posilovacích strojů jsem se dlouho nezdržela, ty mě naprosto nebaví).

Akce nastala i v kuchyni. Začala jsem jíst menší porce, jedla pětkrát denně, pila dostatek vody, regály se sladkostmi se snažila ignorovat. Samozřejmě ne vždy to šlo takhle hladce a jednoduše. Z počátku mi pomohlo, že se mnou chodila cvičit kamarádka, protože samotné se mi kolikrát nechtělo. Začala jsem si psát 'hubnoucí blog', kde jsem našla skvělou podporu u čtenářů a tím, že jsem svoje špeky ukazovala světu, jsem se jen utvrzovala v tom, že to se sebou myslím vážně.

Za sedm měsíců se mi podařilo zhubnout 17 kilogramů, ted' trošku flákám jídelníček, tak to jde pomaleji. Momentálně vážím 76 kilo, dál chodím cvičit a do konce léta bych chtěla shodit dalších šest.

Od září 2010 do července 2011 Martina (31 let) zhubla úctyhodných 19 kilogramů.

Radka (13 kg)

Letos jsem si dala novoroční předsevzetí: zhubnout.

Vážila jsem 86 kilogramů a chtěla jsem shodit jen pár kil, pro lepší pocit a nějak jsem tak tušila nebo očekávala, že víc jak 5 kilogramů nezvládnu.

Zhubla jsem ale pro mě rekordních 13 kilo! A to není vše. Pokračuji v tom.

A jak jsem to udělala? Jednoduše, zdravá strava a pohyb, do kterého jsem se zamilovala stejně jako do zdravého jídla, které si nyní vařím.

Doufám, že fotka, kterou posílám, pomůže jiným uvěřit, že když člověk sám chce, tak to jde. Také jsem milovala svíčkovou a měla ráda hranolky, ale dnes to velmi ráda vyměním za kuskus nebo tofu.

Radka (23 let) zhubla 13 kilo a v hubnutí pokračuje dál.

Andrea (11,5 kg)

Jídlo je pro mě vášeň. Ne že bych se nezřízeně cpala, ale myslím si, že je to jedna z nejpříjemnějších věcí na tomhle světě. Mám ráda jižanský styl stolování, kdy večer zasedne celá rodina a přátelé a až do noci nosí na stůl a pomalu jedí a berou si ze všech talířů.

Jsme se snoubencem zapálení světoběžníci a s tím je prostě jídlo spojené. Ochutnávání místních specialit, romantické večeře pozdě v noci a vychutnávání krásy dovolené a neomezených možností. No a protože jsem od přírody kus ženské, samozřejmě se to na mně začalo podepisovat.

Mám robustnější stavbu těla i velká prsa a moje "ideální" váha, kterou jsem měla naposledy na maturitním plese, byla 64 kilogramů. A najednou jsem se při své výšce 170 centimetrů vyšplhala až na 75 kilo. V tu chvíli jsem si řekla, že už to takhle dál nejde. Nic jsem si na sebe nekupovala, protože všechno, co bylo ve velikosti 36 překrásné, bylo ve velikosti 44 k pláči.

Tentokrát jsem ale zkusila místo obvyklého "nežrat" úplně opačnou metodu. Rozhodla jsem se jíst každé dvě hodiny lehká a malá jídla a večer po 18. hodině už jen zeleninu. První dva tři měsíce to bylo těžké, neměla jsem hlad, ale musela jsem si zvyknout na jiný režim. Pak se to ale tělu zalíbilo a dnes po 11 měsících mám dole 11,5 kilogramů.

Nezhubla jsem sice zázračně rychle, ani pomocí žádných doplňků, ale o to déle mi to, doufám, vydrží.

Hubnutí není nic těžkého, pokud už tělo najede na to, že metabolismus stále pracuje a nehladoví. Nemá si pak potřebu nic ukládat a naopak uvolňuje.

Nekompromisně jsem vyškrtla sladkosti, ale abych tělu neodpírala to, co miluje, dovolila jsem si hřešit o víkendech a funguje to.

Velkou zásluhu na mé nynější figuře má i to, že jsem se s vervou pustila do fitboxu, který vydá snad za deset posiloven. Takovou fyzičku, jakou mám teď, jsem nikdy neměla.

Šla jsem si teď na léto koupit kraťasy a netušila jsem, co mám za velikost. Vzala jsem si z ramínka velikost 40 a byla mi velká! Padne mi 38!

Takže závěrem: při hubnutí nesmíte mít nikdy hlad, neberte dietu jako trápení, ale jako zdravý život a to je teď přece in :-) Za ten pocit, kdy vám několik lidí denně řekne: "Ty jsi krásně zhubla", to fakt stojí!

Z velikosti 44 se Andrea dostala na 38. Spadla se o tři konfekční čísla.

