Martina pobavila myšlenka na tričko s límečkem

"Tady mám oblíbený věci, co nosím nejvíc," prohlásil Martin a začal ze skříně tahat jedno černé tričko za druhým. Každé mělo nějaký opravdu "pekelný" potisk.

Vedlejší skříň naopak skrývala věci, které Martin nenosí vůbec. "Jsou to nějaký svetry a mikiny. U některých ani nevím, kde se tu vzaly. Asi jsem je přitáhnul od nějaký sousedky," zavtipkoval finalista Proměny a mrknul na svou přítelkyni Kateřinu.

"Tyhle kostkovaný košile jsem měl na sobě jen párkrát, třeba při nějakém pohovoru," ukázal další kusy ze sekce "NENOSÍM".

Klasické kalhoty ani džíny se v jeho šatníku nenacházejí. "Vlastně tahám pořád kalhoty s kapsama. V zimě dlouhý a když je léto, krátký," vysvětlil Martin.

Vlasatý programátor si libuje v nejrůznějších pokrývkách hlavy. Ve sbírce má vedle klasických kšiltovek třeba bekovku, černo-bílý arabský šátek nebo maskovací kuklu.

Další podstatnou část Martinovy výbavy tvoří bundy. Jedna z nich je prý dokonce důvodem, proč se Martin přihlásil do Proměny. Chce shodit tak, aby ji mohl zapnout.

"Tuhle jsem zase dostal jako bonus při nákupu u asijských obchodníků," smál se Martin a ukazoval černou bundu s dvojitým zipem.

A co na Martinův osobitý styl řekla módní poradkyně Veronika Veselá? "Máš tady opravdu spoustu zajímavých triček," prohlásila s trochou potměšilé ironie v hlase.

"Aspoň jedno by mohlo být jiné než černé. Určitě by ti slušelo třeba tričko s límečkem," poradila Martinovi, který se při myšlence na límeček viditelně dobře bavil.

Kromě oblečení si tým Proměny posvítil i na Martinovy boty. "Mám jen tyhle troje, ale zase vydrží všechno," obhajoval finalista Proměny své kanady.

"Chtělo by to aspoň jedny boty, které bys mohl vzít do společnosti nebo třeba na ten pracovní pohovor," navrhla Veronika.

Ale Martin si moc poradit nenechal. Okamžitě ukázal na černé robustní boty sahající do půli lýtek a prohlásil, že na pohovor by si vzal právě ty. Kdyby bylo třeba, schoval by je prý pod kalhoty.

Návštěva v Martinově skříni se nesla v tradičně veselém duchu. Martin na všechny rady od Veroniky souhlasně kýval hlavou, ale evidentně s ním moc nehnuly.

"Žádnej Havajan ze mě prostě nebude. Černý tričko má svý výhody - můžete ho nosit klidně celej měsíc a nikdo nepozná, jestli je čistý, nebo špinavý," zdůvodnil.

"Mně se Martinův styl oblékání líbí," řekla přítelkyně Kateřina. "Navíc na to tmavé prádlo stačí jen jeden prášek na praní," smála se.