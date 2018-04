Martina Jelínková: Vybrána do soutěže Tak už začni!

Rodinný stav: svobodná

Znamení: býk

Záliby: tanec, vaření, spánek

Nejoblíbenější barva: modrá

Nejoblíbenější květina: růže

Nejoblíbenější jídlo: nemám konkrétní oblíbené jídlo, chutná mi vše

Nejoblíbenější kniha: literatuře se příliš nevěnuji

Nejoblíbenější hudba: Hip-hop, R´n´B

Domácí mazlíček: bohužel

Jak s vámi zahýbala soutěž?

Odcházím dříve z práce, to jsem ráda. Zátěž pro mne není zas tak strašná, jsem zvyklá z tréninků tance.



Jak jste se sebou zatím spokojena?

Pozoruji, že už by mohly jít nějaké centimetry dolů. Jsem se sebou spokojená.



Opravdu se vyplatí začít?

Pod odborným vedením a dodržováním jídelníčku je téměř zaručeno, že nějaká kila dolů půjdou.



Zvládnete soutěž?

Určitě, zatím to není pro mě příliš náročné, čekám, že krize ještě přijdou.



Už jste někdy zkoušela něco podobného (dietu, atd.)?

Dříve jsem měla z posiloven špatný dojem, bála jsem se do nich chodit. Ale přesvědčila jsem se, že to jde překonat a nemyslet na to, že na vás ostatní budou koukat. Diety jsem dlouho nevydržela.



Vzkaz pro čtenáře?

Jděte do toho!