Martina Formanová: Vždy jsem chtěla, aby byl po mém boku pan Někdo

Martina Formanová Narodila v Brně v roce 1966, kde vystudovala gymnázium. Po maturitě odešla do Prahy na FAMU, kde studovala obor scenáristiky. V době studií, ještě pod svým dívčím jménem Zbořilová, odstartovala kariéru v modelingu a pohybovala se v českém showbyznysu.

Několik let byla přítelkyní Karla Gotta.

Po sametové revoluci odjela původně za svou sestrou do Ameriky, kde se seznámila se svým současným manželem, režisérem Milošem Formanem (1932) a po několikaletém soužití se jim narodila dvojčata James a Andrew (1998).

Dnes žije celá rodina na americkém venkově, na farmě v Connecticutu.

Svou spisovatelskou prvotinu Skladatelka voňavého prádla, která se stala bestsellerem, vydala v roce 2002 a po deseti letech se nyní k autobiografickému žánru úspěšně vrací svou již pátou knihou Snědla dětem sladkosti.

Příliš nemluvíte o svém dětství. Jaké bylo?

Rozhodně úplně jiné než třeba dětství mých synů. Zatímco dnes jsou ve většině rodin děti prioritou a program se plánuje s ohledem na ně, za nás to bylo tak, že rodiče vedli nějaký svůj život a děcka povlávala kolem. Ze školky jsme s maminkou zamířily do čistírny, nakoupit, vůbec by nás nenapadlo, že by si měla sednout u hřiště a čekat, až si pohrajeme. Dětství se nepovažovalo za nějaké privilegium a já se jen těšila, až budu dospělá a budu si moci dělat věci po svém.

Váš hlas se doma nepočítal?

Táta byl dost přísný a zásadový. Měl teorii, že ustupovat ze svých rozhodnutí nesmí, protože jak to jednou udělá, zavdá prostor k diskusi už navždy.

A měl pravdu?

Fakt je, že já jsem samozřejmě zvolila přesně opačný styl výchovy - a že jsem zažila dlouhé diskuse o tom, zda je skutečně nutné si čistit zuby dvakrát denně a podobně. Ale stejně mi přijde důležité názory synů vyslechnout.

Maminka byla tím katalyzátorem?

S maminkou jsme měly se sestrou spíš takový kamarádský vztah, a když byl nějaký průšvih, byla to ona, kdo stál na naší straně.

Prý jste nebyla právě vzorná žačka...

Byla jsem dost hrozná studentka, jen co je pravda. Třeba na gymplu jsem se snažila absolutně ignorovat matiku. Věděla jsem, že se jí nikdy zabývat nebudu, tak jsem se ji pokoušela eliminovat rovnou. No, řekněme si otevřeně, toto svérázné pojetí studia jaksi nešlo dohromady se středoškolskými osnovami.

Co na vaši bohémskou revoltu říkal přísný otec?

Je zajímavé, že v tomhle byl táta benevolentnější než máma. Bral to tak, že je to můj život a já jsem za něj zodpovědná. Zato maminka měla problém, protože hrozně toužila po tom, abychom obě se sestrou vystudovaly vysokou školu. Jenže tehdy to u mě na takovou budoucnost moc nevypadalo. Byla jsem prostě střevo, navíc s problémovou docházkou.

Kavárny místo školy - to byl první krok k dospělosti?

Je pravda, že na gymplu jsem začala žít svůj život. V Brně byly dvě takové vyhlášené vinárny a sotva jsem tam vkročila, věděla jsem, že jsem doma. Chodili tam herci Divadla Na provázku, muzikanti, výtvarníci, taková brněnská elita. Diskutovalo se o knížkách, o filmech, dozvěděla jsem se o filmovém klubu. V tom prostředí jsem se prostě našla - kdepak rovnice a logaritmy, já toužila probírat podstatu bytí a pít víno.

Nebyla jste ještě mladá na intelektuální debaty?

O svých tehdejších názorech si nedělám iluze, ale jsem si jistá, že čím míň jsem věděla, tím sebejistěji a radikálněji jsem působila. Dneska je mi jasné, že to nebyl intelekt, kterým jsme se sestrou ohromovaly místní bohémy, oni prostě jen viděli dvě mladé holky.

Tady se taky ve víru debat zrodila nejprve vaše touha po studiu a pak i po velkém světě?

Už na gymplu jsem začala jsem psát do novin, a tak jsem se přihlásila na žurnalistiku. Tehdy za mnou chodili všichni profesoři ze sboru a nevěřícně se ujišťovali, zda je pravda, že Zbořilová se hlásí na vysokou. Mezitím jsem se zamilovala do Prahy a tak, i když mě na školu nepřijali, našla jsem si v novinách inzerát Svobodného slova a začala pracovat v rubrice Odpovídáme čtenářům. Tehdy měla redakce dobré novináře, nebyl to ten ryzí socialistický tisk a bylo to bezvadné podhoubí na rozkoukání se po velkoměstském životě.

Vy jste se, sotva plnoletá, metropole nebála?

Já se nemohla dočkat! Milovala jsem ji. Člověk asi vždycky nějak cítí, kam patří. I když jsem tady zpočátku nikoho neznala a se sestrou jsme bydlely daleko z centra, věděla jsem hned, že patřím sem.

Zabydlela jste se tak, že jste pronikla i do modelingového světa. Bavilo vás to?

Ano, hodně. Je fakt, že člověk si tím léčil i nějaké ty bolístky – třeba z dob, kdy jsem rychle vyrostla a neustále vyčuhovala. A najednou módní přehlídky a focení do časopisů; jakési potvrzení, že jsem i přes svou výšku atraktivní. To jsem si tedy užívala.

Na jedné straně party girl, na druhé studentka scenáristiky na FAMU. Jak to šlo dohromady?

Je pravda, že po těch pár letech v Praze, kdy se člověk jen tak flákal, mě studium trošku zaskočilo. Ono intelektuální prostředí mě lákalo, ale stejně tak mě přitahoval showbyznys a vůbec takový ten bezstarostný, zábavný život, který se tak samozřejmě nabízel.

Jak se na modelku mezi sebou dívali kolegové filmaři a umělci?

Myslím, že mě brali na škole trochu jako exota a byli ke mně povětšinou shovívaví. Někomu asi lezlo na nervy, že se pletu do tak elitního prostředí, ale zároveň bylo zajímavé mít na akademické půdě jeden exemplář extravagantní pseudokrasavice.

A ještě navíc přítelkyni Karla Gotta...

No jo, to bylo zvláštní. Na škole byli všichni alternativní a intelektuální, ale dřív nebo později se ukázalo, kolik z nich mělo Karla rádo. Zvlášť když ho poznali osobně.

Musela jste svůj um obhajovat více než ostatní?

Dokud jsem plnila své povinnosti a odevzdávala práci, bylo vše v pohodě. A já se zpočátku hodně snažila. Jenže pak přišel Jirka Korn a jeho nápad na trojici modelek s ním na scéně, které předstírají, že zpívají a tančí. Vybral si svou pozdější ženu Kateřinu, Ladu, nyní Prosovou, a mne. Najednou jsem byla v populárním triu, natáčení pro televizi střídala turné a nebyl čas na teoretické práce do školy. Vyloučili mě.

Ale nakonec jste diplomku úspěšně obhájila. Co stálo za vaším zmoudřením?

Někde uvnitř jsem celou tu dobu věděla, že v předvádění žádnou budoucnost nemám. Pak přišla sametová revoluce, která mě strašně silně zasáhla. Najednou jsem taky chtěla začít znovu, líp. Zabojovala jsem a vrátila se zpátky do školy. Akorát že když jsem ji dokončila, měla jsem rok na to, abych napsala diplomku, jinak jsem vůbec nevěděla, co se sebou.

Vztah s "božským" Karlem nesliboval budoucnost?

To nesliboval. A já už nechtěla sedět a čekat, zda se pohne nebe. A tak jsem odjela navštívit sestru do Ameriky. Žila jsem tam z našetřených peněz, které však rychle došly, protože já si z Prahy přivezla značně rozmařilý styl, a to do jedné z nejluxusnějších částí USA. Takže jsem se poměrně brzy přesunula z pozice zákazníka do pozice obsluhy. Dělala jsem v delikatesách, v restauraci, hlídala děti a svou kariéru završila mně nejsympatičtějším úklidem domů.

Jak vám z té změny sociálního statutu bylo?

A víte, že mi tam bylo najednou báječně? Ano, byla jsem jakoby na dně, ale zároveň jsem se cítila strašně svobodná. Nikdo si mě nevšímal, nikdo ode mne nic nečekal. Věděla jsem, že život v Praze mi nikam neuteče, a tady jsem na sebe byla vlastně poprvé strašně pyšná. Paradoxně v době, kdy jsem na tom byla nejhůř. Ale tohle je, mimochodem, zkušenost, kterou jsem udělala i v jiných životních etapách: jak moc se neshoduje to, co vypadá zvenku dobře, s tím, co dělá člověka skutečně šťastným.

Jako uklízečku vás poznal Miloš Forman?

Ano. V Americe jsem dopisovala diplomku a vymyslela si, že by bylo hezké citovat v ní režisérskou ikonu a blýsknout se tak ve škole. Našla jsem si kontakt na jeho agenta ve Who is Who a napsala mu lístek, že jsem studentka z Prahy a že bych se s ním chtěla seznámit. Moc jsem nevěřila, že to klapne, ale Miloš opravdu do dvou týdnů zavolal a pozval mě na návštěvu.

Měla jste z vašeho setkání strach?

Veliký! Bála jsem se, že se ukáže, že jsem úplně pitomá a on se podiví, jak něco takového může studovat na FAMU. Naštěstí moje intelektuální kvality tolik nezkoumal. Ptal se, co dělám a čím se živím, a když jsem musela s pravdou ven, strašně jsem se styděla.

Evidentně jste se podceňovala.

Víte, ona to pro něho byla spíš pikantnost. Líbilo se mu nejspíš spojení pěkného vzhledu a téhle profese. Když jsme začali chodit na večeře, vždycky mě představoval jako Martinu, co uklízí, a nabízel moje služby. Byl tím fascinován.

Očima autorky Dobře se mi s Martinou povídalo. Nehledá složité odpovědi, přesto je její řeč velmi bohatá. Dokáže vyprávět prosté věci poutavě a bez ambice udělat dojem. Přes všechnu otevřenost a upřímnost jsem ale měla pocit, že si své úplné nitro v mnoha ohledech střeží. Někdy víc než slovem mluví výrazem tváře, intonací a tempem. Působí vyrovnaně, lhostejno, že v rozhovoru pochyby o sobě přiznává. A co je nejlepší - nebere se příliš vážně. Miluje svou rodinu, sestru, jídlo a vidinu možnosti kdykoliv přesídlit do New Yorku. Ráda debatuje o politice a dnes už jí nezaskočí žádné téma hovoru; nestydí se říct, že neví.

Netajíte se tím, že začátky vztahu nebyly jednoduché. V čem byla svízel?

Miloš byl mnoho let zvyklý žít sám a byl to totální sólista. Proto jsem zpočátku neměla pocit, že se mnou počítá, že jsme dvojice. Na druhou stranu jsem měla velké odhodlání pro to, aby vztah fungoval. A když je motivace, člověk leccos přejde. I věci, které by za jiných okolností neskousl.

Cítila jste se přehlížená?

Někdy trochu ano. Byl zvyklý si věci dělat po svém.

Kapitulovala jste a srovnala se s tím?

Postupně jsem cítila, že se přibližujeme. Čím víc jsem ho znala, tím lépe jsem ho dovedla pochopit. Věděla jsem, že nikdy nevyrůstal s rodinou a od devíti let si šel životem sám se svým kufříčkem. To mě dojímalo. A tak jsem se snažila ho nenápadně vtáhnout do světa, který jsem pro nás chtěla vybudovat já. A myslím, že se mi to povedlo.

Stálo vás to třeba i slzy a pochyby?

I ty se objevily. A také kousek žárlivosti. Přece jen byl v tu dobu stále formálně ženatý a taky se kolem něj pořád motalo strašně moc ženských. Na druhou stranu jsme docela brzo začali mluvit o možnosti mít děti. Cítila jsem, že i když si těžko zvyká na život ve vztahu, po společné budoucnosti touží. Dá se říct, že naděje u mě zpočátku střídala pochyby.

Nakonec vás o ruku požádal.

V Americe si na zásnubách muži dávají záležet, provází je romantická večeře, prstýnek schovaný do ústřice a podobná gesta. Já slyšela při cestě v autě, že by bylo dobré vzít se do konce roku kvůli daním...

Tak romantiku vynecháme, jen mi prozraďte, kdy jste slyšela první "miluji tě"?

To bylo na horách, když jsem coby nesportovec nejprve dvě sezony trénovala a pak s ním poprvé sjela velký svah. Myslím, že tím ocenil všechno to mé nasazení, se kterým jsem do vztahu šla.

Nakonec velká něha je i v láskyplném oslovení "holči", kterým vám říká. Mimochodem, jak máte rozdělené role v rodině?

Můj muž je svérázný ve vztazích i v rodičovství. Miloš rád podniká s klukama společné věci, které baví jeho, než by se snažil vtěsnat do jejich dětského světa. Oni ale cítí, že táta je nejvyšší instance. On je ta hlava rodiny.

Vám nečinilo vůbec žádný problém přenechat mu roli vůdce?

Ne. Já myslím, že jsem takového muže hledala. Toužila jsem mít partnera, ke kterému budu moci vzhlížet. Nechci tím říct, že jsem super silná osobnost, ale nějakou individualitu asi mám a tak jsem potřebovala někoho, kdo mě ovládne a komu se já ráda podvolím.

Na úkor svých ambicí?

Já žádné neměla. Když se mě Miloš na začátku ptal, co bych chtěla dělat, vykoktala jsem ze sebe, že bych se ráda starala o rodinu, že jiné přání nemám. Vyřkla jsem to a hned se zděsila, že se lekne a uteče a on místo toho přiznal, že to znělo jako rajská hudba. Byl nadšený, že by měl někoho, kdo se o něj bude starat.

Nemohou být vaše ambice jen potlačené?

Jestli jsem nějaké měla, tak možná v mužských. Chtěla jsem, aby ten po mém boku byl pan Někdo.

Vy nepotřebujete žádný prostor pro sebe? Vždyť píšete. V tom není kousek seberealizace?

K psaní jsem se vrátila téměř náhodou, jen tak pro sebe. Začala jsem si zaznamenávat vzpomínky na bouřlivá léta česká a z nich se vyklubala první knížka. Teprve její úspěch mě povzbudil, abych se psaní začala skutečně soustředěně věnovat.

Nemám u vás stále jasno, zda jste nebo nejste sebevědomá. Jak je to?

Asi jako u většiny lidí. Jsou situace, kdy si věřím a pak takové, kdy se cítím hloupě. Mám stavy, kdy jsem na sebe pyšná, jak dobře jdu životem, jak pevně si ho řídím, chválím se, jak daleko jsem došla. A pak přijde rozpoložení, kdy se vidím jako úplně nemožná a děsím se dne, kdy se všechny moje neschopnosti provalí a moje pozice se rozloží jak domeček z karet.

Jaký stav máte teď?

Hodně mi pomohla moje poslední knížka, na kterou mám moc pěkné ohlasy. Na druhou stranu přišlo vloni do mého života varování, a tak si říkám: Moc nejásej.

Myslíte rakovinu kůže, kterou vám diagnostikovali a o které v knize píšete?

Píšu, protože by bylo falešné tenhle alarmující bod v mém životě přeskočit. A hlavně je moc důležité v tomhle případě přijít včas, a proto o tom chci mluvit. I já o svém znaménku věděla delší dobu a uvědomovala si, že vypadá jinak, ale nějak mě s tím nenapadlo nic dělat. Až náhoda mě přivedla na vyšetření.

Co si člověk říká v momentě, kdy uslyší diagnózu?

Nejdřív začne hledat na internetu. A když v každém odkazu najde slova jako nejsmrtelnější forma, nastoupí velká panika. I u mě došlo na plány se sestrou, co bude v tom horším případě, zda se přestěhuje i s dětmi k nám... Strach byl velký, ale všechno dobře dopadlo. Vyndali mi melanom kompletně, než se stačil rozšířit. Byla jsem ušetřena ozařování nebo chemoterapie a už je to zaplaťpánbůh za mnou.

Určitě. Působíte spokojeně. Podařilo se vám vybudovat vytoužený svět pro sebe, své děti a svého muže. V čem je jeho kouzlo?

Mám pocit, že nás Miloš přijal. Dlouhou dobu vnímal realitu tak, že je on a pak já a děti. Až před časem se otevřel tomu, že jsme jednotka.

Tiché vítězství?

Kdeže. Nešlo o boj. Jen existovaly vedle sebe dva světy. Na jedné straně zavřené dveře do pracovny a za nimi jeho prostor s doutníky a psy, na druhé zbytek osazenstva domu. A pak se najednou dveře otevřely. Už to není rozděleno na ten jeho a ten náš, kdy jsme do pracovny mohli vstoupit až po zaklepání, od jistého okamžiku je to dohromady.