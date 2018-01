Němka tvrdí, že se z ní po pigmentových injekcích stává černoška

Devětadvacetiletá Martina Big je momentálně majitelkou největšího poprsí v Evropě, její hrudník se plastickými operacemi dostal až na velikost 70S. Za plastiky utratila v přepočtu téměř 1,5 milionu korun s tím, že by chtěla mít největší ňadra na světě. To její dnes váží neuvěřitelných 12 kilogramů a Martina kvůli němu může spát jenom na zádech. Musela se vzdát i práce letušky, protože tak velké poprsí bylo pro jejího zaměstnavatele neakceptovatelné.

Ale má to prý i své výhody: „Nemoknou mi boty. Už dva roky mám tak velká prsa, že si na nohy vůbec nevidím,“ svěřila se novinářům DailyMail. Tvrdila také, že její posedlost změnou vlastního těla souvisí s tragickou smrtí její rodiny, chtěla prý s novým tělem začít nový život.



VIDEO: Modelka Martina Big má největší poprsí v Evropě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podivná motivace spáleninou

Následně se rozhodla podle svých slov „prozkoumat limity možného“ a začala se intenzivně opalovat a používat samoopalovací přípravky a všemožné další procedury. Mezi ty poslední patří velmi kontroverzní aplikace melaninových injekcí, kterou podstoupila ve Spojených státech amerických, kde částečně pobývá. Zaujalo ji, když si její otec spálil na dovolené záda. Chtěla prý proto na vlastní kůži vyzkoušet, jak dalece se dá barva kůže změnit.



Po injekcích se zdá mít opravdu viditelně tmavší odstín pokožky, zároveň nyní ale tvrdí, že injekce změnily v jejím těle i další věci: „Šla jsem ke své africké kadeřnici prodloužit si vlasy a když mi sundala ty předchozí, tak jsem si všimla, jak moc se změnila struktura mých vlastních vlasů. Porovnala jsem své vlasy s vlasy afrických žen v salonu a jsou identické.“ Na sociálních sítích dále Martina Big uvedla, že je to jasným důkazem toho, že se stává „opravdovou černoškou“. Zaznamenala údajně i další změny, třeba v barvě očí.



I ze snoubence má být černoch

Ale ani to asi Martině Big nebude stačit ke spokojenosti, ráda by ještě podstoupila operaci nosu a nechala si dát implantáty do hýždí, které by opticky vyvážily její mohutné poprsí. S tímto požadavkem šla dokonce i do televizního pořadu zaměřeného na plastické operace, kde ji odborníci odmítli. Ukázali jí totiž názorně, že obrovské silikonové implantáty na hýždích snadno prasknou a jsou proto velmi nebezpečné.



Ve všech operacích a procedurách Martinu přitom podporuje snoubenec Michael, se kterým se seznámila při práci na letišti, kde Michael pracoval jako pilot a Marina sedm let jako letuška. Kvůli probémům se zrakem musel Michael skončit s pilotováním a nyní se živí jako Martinin agent a stylista. Také ji následuje i v úsilí změnit barvu pleti a i on se chystá nechat si aplikovat melaninové injekce.