Martin má rád mlčící ženy, přiznal jeho kamarád

"Chci vám ukázat, co si můžou lidi vyrobit sami a co by se jim třeba mohlo hodit," prohlásil a otevřel krabici.

"To všechno jsme tady s kamarádem vymysleli, většinou po večerech u piva," vysvětloval, když ukazoval jednotlivé exempláře. "No tohle snad ani nemůžeme publikovat," děsila se redaktorka Veronika.

Když se z Martina snažila vytáhnout něco serióznějšího, trochu se cukal. Vše, co se týká jeho vztahů, je prý úplně obyčejné a nudné. "Já nemám žádné peprnosti," bránil se.

Prozradil ale, že jeho největší láskou je v současné době osmiměsíční syn Šimon. "S tím jsme totiž na podobné mentální úrovni. Pěkně spolu probereme život a tak."

Když bylo definitivně jasné, že z Martina už nic nevyleze, pozornost se obrátila na jeho kamaráda, shodou okolností taky Martina.

"Známe se dva roky. Seznámili jsme se přes inzerát," řekl. Když viděl překvapené tváře všech členů štábu, rychle dodal: "Hledal jsem kytaristu do kapely."

"Myslím, že Martinův vztah k ženám je dobrý. Po koncertě jich má vždycky plnou šatnu," smál se. "Má rád dívky o polovinu mladší a o polovinu lehčí než je sám. A musejí být mlčící."

Pak se slova opět ujal Martin-finalista. "Jednou po mně jedna holka chtěla, abych si nechal na záda vytetovat portrét Mela Gibsona!"

