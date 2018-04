Martha Issová: Ráda hraju ostrý holky

To tam dostali moji rodiče, hlavně táta. Hádali se, protože máma chtěla Sáru a je-mu se to nelíbilo. Nakonec se dohodli na Marthě, díky písničce, kterou napsal Paul McCartney pro svého psa a jmenuje se Martha, my dear. Je to tátova oblíbená. Takže za to H vlastně může Paul.

Jste herečka, vaše sestřenice Klára také, kolik máte umělců v rodině?

Můj bratr Filip je fi lmový střihač, jeho žena Kasia vystudovala divadelní režii a dramaturgii, bratr Kláry – můj bratranec Salim je fotograf, moje máma Lenka je herečka, táta Moris režisér a scenárista, otec Kláry vystudoval dokument, ale nakonec se tomu nikdy nevěnoval.



Jak to vypadá, když se takováhle rodina plná umělců sejde?

Úplně normálně. Je nás hodně, děláme bordel a mluvíme jeden přes druhého. Je to takové veselé.



To rodiče vás inspirovali k herectví?

Spíš jsem díky nim měla možnost objevit to všechno už v dětství a mít k tomu blízko. Táta vlastně v té době ani nerežíroval. Pracoval na syrské ambasádě jako překladatel, takže maximálně mě bral do kina na filmy, které nebyly jen pro děti. Díky němu jsem objevila film a díky mámě zase divadlo. Nějaký vliv rodina určitě měla, ale někde to ve mně muselo být i bez toho, protože znám spoustu dětí herců, které herectví nedělají a ani nechtějí, a naopak. Mě ten svět bavil odjakživa.

Martha Issová (24 let) Herečka. Její matka je herečka Lenka Termerová, otec Moris Issa je režisér, scenárista a překladatel. Má bratra Filipa. Studovala Státní konzervatoř, obor herectví, ale školu nedokončila. Poté dva roky studovala jazzový zpěv na konzervatoři Jaroslava Ježka. V současné době hraje v Divadle na Fidlovačce, v Dejvickém divadle, Divadle bez zábradlí a v Řeznické. V televizním seriálu Hop nebo trop hrála roli Bohunky, v Dobré čtvrti studentku Katku. Hodně chodí do kina, ráda cestuje a lyžuje. 6. března bude mít premiéru ve hře Alice Nellis Růžový šampaňský, kterou uvádí Divadlo Černá labuť. Žije se svým přítelem Martinem Zbrožkem.