Marta Jandová: Na sprostá slova dám pozor. Fakt

Chtěli mě na casting, ale říkala jsem manažerovi, že to pro mě není. Tým porotců tam považuju za špatný. Vlastně to je show jediného porotce – Dietera Bohlena, který uráží soutěžící i kolegy z poroty. Říká lidem slova, která bych nikdy v životě nepoužila.

Vy, která teď máte nálepku prostořeké porotkyně, která nešetří drsnými slovy?

Proti němu jsme my v české porotě andílci.

Co říká?



Není objektivní, dělá si image na úkor ostatních. Někdy je vtipný, ale zároveň soutěžícímu klidně říká, že je mu z něj na zvracení. Nebo říká dívce: Jsi škaredá jak noc a tvé zpívání by vraždilo. Má už i soudně přikázáno, jaké výrazy nesmí používat.

No, však českou SuperStar už taky řeší Rada pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli tomu, že se v letošním ročníku přemnožily vulgární výrazy.

Proto televize začala vulgární slova vypípávat. Taky mi psala teta z Moravy, ať si dám na sprostá slova pozor. Mrzí mě to, ale castingy i záznamy z divadla už jsou předtočené. Až po nich se začnou vysílat živé přenosy. Tam si už fakt budu dávat pozor.

Máte pocit, že jste to přehnala?

Chovala jsem se přirozeně. Nejsem vychovaná televizními kamerami a neuvědomila jsem si, jak některá slova budou v televizi působit. Ale nemám pocit, že bych mluvila vulgárněji, než se běžně mluví. Alespoň v prostředí festivalů, koncertů a rockových klubů, kde se pohybuju.

Vaši kritici argumentují, že na SuperStar se v osm večer dívají děti.

Když chodím se psem do parku, pozoruji čtrnáctileté děti, jak kouří za stromem a říkají slova, jaká jsem já snad dodnes nepoužila. Je snadné si najít terč a bušit do něho. Já si ale myslím, že je lepší říct občas "do prdele" než ukazovat prsa na prvních stránkách časopisů. Ale to zase naopak jiní považují za normální.

Dostal každý porotce svou roli? Očekávalo se od vás, že budete drsná rockerka?

Neměla jsem žádné pokyny. Řekli mi, ať jsem hlavně přirozená. Naopak režisér řekl, že kdybychom něco plácli a pak se za to styděli, máme jej upozornit a v sestřihu se to neobjeví. Zakazuju si říkat hnusné věci. Občas jsme si ale udělali legraci, když soutěžící odešli.

A jsme u toho. U skandálu letošního ročníku SuperStar.

Je mi jasné, že teď mi už nikdo neuvěří, že soutěžícím nechci ubližovat.

Tak si to shrneme, kdyby náhodou někdo netušil, co se stalo. Jedna mimořádně obézní soutěžící v Košicích dozpívala, nechali jste ji postoupit, a když odešla, řekla jste: Vím, že teď jsem typická sprostá Jandová, ale jak ona si umyje přirození? Načež porotce Habera úvahu o způsobu intimní hygieny obézní dívky barvitě rozvinul.

Věřte mi, že jsem kvůli tomu nespala. Je mi té dívky moc líto. Někdo z televize prostě naše slova, která by se nedostala do vysílání, zveřejnil na internetu. Bohužel, už tu větu nikdy nemůžu vzít zpátky.

Mluvila jste pak s tou dívkou?

Ne. Vím, že jsem jí ublížila, ale už se v tom nechci dál rýpat. Nemyslela jsem to špatně. Předtím jsem jí řekla, že by se nad sebou měla zamyslet. Mít takovou postavu ve dvaadvaceti letech je zdraví nebezpečné. No a pak jsem to plácla. Seděli jsme třináct hodin ve čtyřicetistupňovém vedru a někdy, když soutěžící odešli, vtipkovali jsme. Ale stojím si za tím, že kromě té dívčiny jsem nikoho ze soutěžících neponížila a neurazila. Napůl. Jde o hledání talentů i o zábavný pořad, takže se snažíme, aby byl vtipný.

Vysvětlujete si nějak, proč kromě Anety Langerové nikdo z vítězů podobných soutěží v hudbě skutečně neprorazil?

Není to vina toho typu pořadu, ale problém jich samotných. Vítězové podobných soutěží usnou na vavřínech. Myslí si, že když je o ně najednou zájem ze strany novinářů a fotografů, bude stačit vydat desku a všichni si ji koupí. Jenže rok se sejde s rokem a o druhou desku už zájem není. Jdou zpívat na diskotéky a na otevírání nákupních center, což je na krátkodobé vydělávání peněz dobrý, ale nedokážou se posunout dál. Nevědí, jakou muziku přesně chtějí dělat, jaká je jejich image. Věří více jiným lidem než sami sobě.

V Německu vítězové podobných soutěží uspěli?

Je to tam stejné. Výrazně se neprosadil ani jeden. Většinou jsou úspěšnější ti, kteří se umístili na druhých či třetích místech, někdy ještě níže. Vítězové dělali strašné věci. Fotili se nazí, šli do Big Brother, hráli v seriálu o tom, jak hvězda letěla do Austrálie a musela přežít v džungli. Je vidět, že když člověk musí víc bojovat, je výsledek zajímavější, než když vítěz dostane do klína první desku.

Má šanci zvítězit ošklivý člověk, který má úžasný hlas?

Kdyby šlo o čistě pěveckou soutěž a hledali jsme někoho do sboru, bylo by jedno, jak vypadá. Hlavně aby měl nádherný hlas. V SuperStar jde o něco jiného. Podívejte se na Madonnu. Má tenký hlas, třepe se jí, není zajímavý, ale je to figura, kolem které je aura. Lidi půjdou na její koncert. Ne na koncert kluka, který zpívá jako bůh, ale vypadá u toho nejistě a otráveně. Hodně jsem přemýšlela, jak na to půjdu a podle čeho ty lidi budu vybírat.

K čemu jste došla?

Uvidíte, že jsme vybrali zajímavé typy. Nejsou to jen krásní lidé. Hlavní bylo, aby měli charizma.

Proč jste rozhodli, že jedna hezká dívka půjde dál, aniž by musela předvést, jak zpívá?

Byla to legrace. My ostatní porotci jsme taky byli překvapení, když to Ondřej Hejma navrhl. Mohli jsme si to dovolit, protože jsme při castingu neměli limity, kolik lidí máme poslat dál. Ta dívka tedy nikomu nezabrala místo. Stejně jsme pustili i kluka, který dělal kulturistu. Byl roztomilý, moc se snažil a hodně lidí pobavil.

Vy jste někdy absolvovala podobný pěvecký casting?

Když mi bylo dvanáct, maminka mě vzala k učitelce na konzervatoř. Byla jsem tak nervózní, že jsem vypustila tři podivné tóny a učitelka řekla, že sluch rozhodně nemám. Dodnes si pamatuju, jak jsem její hodnocení poslouchala a jak strašně jsem se styděla. Nikdy bych na takový casting, jako je SuperStar, nešla. Byla bych nervózní, zvláště v mladším věku. Nevím, kde se v tak mladých lidech bere tolik odvahy a sebevědomí. Já začala zpívat až v devatenácti, a to ještě v cizině, aby nikdo nemohl říct, že to Jandové nejde. Tam jsem byla jen neznámá Češka, která zkouší zpívat.

Myslíte, že byste v šestnácti v SuperStar uspěla?

Nevím. Záleží na tom, jaký má člověk den. Třeba zpívat umí, ale je nervózní, tak mu to nevyjde. S tím se musí počítat. Já taky teď nejdu za tou učitelkou z konzervatoře a neříkám: Vidíte, vy jste řekla, že nemám talent, a teď zpívám.





Už vím, proč byl táta nervózní

Proč jste začala zpívat až v devatenácti?

Když jsem se seznámila s mým tehdejším přítelem, právě zakládal kapelu. Já se v té době nedostala na vysokou, chtěla jsem být tlumočnicí. Řekl mi, že mám tedy odjet za ním do Německa, než to za rok zkusím na školu znovu. Že se aspoň naučím další jazyk. Později se zeptal, jestli bych v té kapele nechtěla zpívat.

Vždyť jste žila s verdiktem té učitelky, že zpívat neumíte.

Předtím jsme byli s kamarády na dovolené na Korsice. Tam jsme každý večer seděli na pláži, hráli na kytaru a já zpívala. Nejhlasitěji ze všech a všichni mě poslouchali. Teď jsem příteli vděčná. Nebýt jeho, možná bych teď seděla na kongresu se sluchátky na uších a tlumočila nějakému politikovi.

Kolik jazyků ovládáte?

I s češtinou šest. Dobře německy a anglicky, domluvím se španělsky a francouzsky. S ruštinou to není valné, ale domluvím se taky.

Trvalo dlouho, než vás muzika začala živit?

Šest let. Teprve pak jsme podepsali smlouvu s BMG.

Jak jste v Německu žila?

Prožila jsem si kruté doby. Chodila jsem uklízet, myla jsem nádobí, prodávala čaje, rozdávala letáky. Žili jsme u rodičů mého přítele.

Klapalo to?

Výborně. Mají rádi mladé lidi. Bydleli u nich i naši další známí. Měli velký dům, vyklízeli sklepy a dělali nám z nich pokojíčky. Bydlelo nás tam osm nebo devět, měli jsme šest koček a psa. Tatínek má dlouhé šedé vlasy a chodí na každý náš koncert. Maminka, i když pracovala, se o nás starala. Bylo to dva roky po smrti mojí mámy, a když jsem viděla, jak o nás pečuje, musela jsem se jít vybrečet do koupelny. Vlastně mi tehdy mou maminku tak trochu nahradila.

Takže vy jste vlastně začala zpívat jen proto, že jste se zamilovala do muzikanta?

Ze začátku jsem šla do kapely kvůli němu. Ale když jsem jela na první koncert, převážila láska k muzice. Volala jsem hned tátovi. Hlásila jsem, že jsem měla první koncert a že už vím, co znamenají slova: jeviště je droga. Pamatuju si, jak mi jako malé vadilo, že je táta nervózní, když nějakou dobu nevystupuje. Měl tři týdny dovolenou, nebylo s ním k vydržení a já to nechápala. Už tomu rozumím.

Co vám na německé dobrodružství říkal?

Samozřejmě, že by se mu vysoká škola líbila víc. Na druhé straně byl hrdý, že si jdu za svým. O peníze jsem si mu řekla jen jednou, když to bylo hodně špatné. Sedm let jsem splácela dluhy. Nemohla jsem vzít žádnou pořádnou práci, protože bych neměla čas zkoušet a hrát s kapelou. Pamatuju si, že když se nám začalo dařit a já byla po sedmi letech v bance poprvé v plusu, zase jsem to volala tátovi. Říkal, že mi gratuluje.

Jezdil za vámi?

Jo, byl na našem velkém koncertě a s nadšením říkal, že tam dal v angličtině nějaký rozhovor. Těšil se, že konečně bude napsáno Otec slavné dcery. Tady se vždy psalo Dcera slavného otce.

Mluvíte s ním teď o SuperStar?

Když se na internetu objevil ten průšvih s nahrávkou našich komentářů, volala jsem mu jako prvnímu.

A co jste si vyslechla?

Řekl, že mám tu impulzivitu po něm. A že si mám dát při živých přenosech větší pozor.

Němci kytky nedávají

Shledáváte nějaké rozdíly mezi německými a českými muži?

Češi jsou větší romantici. Nosí kytky. To Němci moc často nedělají.

Fakt? My Češky si myslíme, že směrem na západ je každý muž větší džentlmen.

Vůbec ne. Od německých kluků jsem moc kytek nedostala, od českých hodně. Tady funguje více klasické randění. I když já na německé kluky nedám dopustit. Moc se mi na nich líbí jejich smysl pro kamarádství. Často se tam v partách jezdí na vodu, dělají se večerní setkání. Parta se sejde v bytě, do čtyř do rána vaří, jí a hraje člověče, nezlob se. Němci se rádi druží.

Co si myslí o Češích?

Když sem kamarádi přijedou, vždy slyším to samé. Že tady jsou hezké holky a že muži mají dlouhé vlasy. V Německu jsou všichni ostříhaní.

Co je pravdy na tom, že jsou Němci mimořádně pořádní?

Já tam znám bordelářů! Ale je pravda, že když projíždíte Německem, domy a zahrady jsou upravenější než tady. Asi rok je tam velká móda, že si všichni pronajímají zahrádky. Dokonce i náš kytarista s přítelkyní si pořídili domeček v zahrádkářské osadě a pěstujou tam rajčata. Je to podobné, jako bývalo české chatařství.

Kde vlastně plánujete žít, až skončí SuperStar?

Když jsem odjela z Německa, začala jsem tam dostávat spoustu nabídek na práci. Budu mít vlastní hudební pořad, tak mám velkou radost. Nabídli mi i film. Ale měl by se točit v říjnu, a to mám jen dva dny volné, tak nevím. Bojím se plánovat. Před rokem a půl jsem říkala, že se už do Čech nevrátím, a vidíte, jak to dopadlo. Záležet bude hodně na tom, kde si najdu partnera. Nechám se životem překvapit.

