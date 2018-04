Marta Jandová: Mladší ženy jsem tátovi rozmlouvala

Rozhovor s vámi jsem domlouvala přes vaši manažerku Martinu Jandovou. Jaké je mít v pozici manažerky otcovu exmanželku?

Skvělé, vždyť já ji znám půlku života! S Martinou jsme si padly do oka hned. Když zemřela maminka, říkala jsem si, že vždycky budu tolerantní k novým tátovým partnerkám. Z našeho seznámení jsem měla hrozný strach, taky mi bylo sedmnáct, ale když jsme se potkaly, popovídaly si, nějak se ‚očuchaly‘, fungovalo to.

Ta zmíněná tolerance je pěkná, ale ne úplně uvěřitelná. Vážně jste neměla nikdy tendenci tátovi do volby partnerek mluvit?

No jistě, že ano. Ale spíš jsem mu mluvila do věku. "Jee, tati, neblbni." Chtěla jsem, aby měl ženskou, která bude spíš ve věku matky než mladší sestry. Když pak přivedl napřed Alici, říkala jsem mu: "No nepřeháněj to, vždyť je o sedm let mladší než já!" Jenže když vidím, že je táta šťastnej... Samozřejmě že jsem s ním věk řešila a radila mu, že si má najít nějakou čtyřicátnici, ale on se prostě zamiloval. Hlavně ať jim to klape – a táta mi přijde spokojený, užívají si života, čekají miminko... Tak to má být.

Nedávno vám bylo třicet pět let, vy děti zatím neplánujete?

Miminko je dobrý chystat až po nějaké době, kdy člověk s někým chodí. Takže na děti já mám čas.

Chtěla jste být zpěvačka už od dětství?

Naopak!

Neříkejte mi, že vás to s otcem muzikantem ani nenapadlo. Nebo to naopak byla nějaká forma vzpoury?

Mě strašně štvalo, jak se lidi za tátou pořád ohlíželi, jak se tahali za rukávy a šeptali si: "To je ten Janda!" Tak to jsem nikdy nechtěla zažít.

Jak vás vychovával? Určitě záhy zjistil, že talent jste po něm podědila, nechtěl přece jen, abyste se k muzice nějak dostala?

Vůbec ne! On si myslel, že v rodině bude ten další muzikant brácha (bratr Petr zemřel na mozkový nádor v roce 2001). Spíš mám s odstupem let pocit, že měl vždycky strach mít slavné dítě, protože hlavně na zahraničních odstrašujících případech viděl, jak ty dětské hvězdy neměly dětství, nedodělaly školu, skončily někde na drogách....

Kdo byl doma ten přísný?

Maminka. Táta nás nechtěl peskovat, když jsme se tak málo vídali. Ale my jsme měli krásné dětství. Maminka se o nás báječně starala, udělala pro nás první poslední, a táta, který doma moc nebyl, se nám snažil všechno vynahradit.