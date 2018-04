Čtenářský recept: Marocké rozinkové cukroví

Doba přípravy: 30 minut

Množství: 60 kusů

125 g rozinek

1 lžíce tuzemského rumu

100 g cukru krystal

2 žloutky

100 g změklého másla

kůra z 1 citrónu

1 lžička prášku do pečiva

2 lžíce sezamových semínek

cca 10 lžic hladké mouky

meruňková marmelády

sekané hořké mandle

1. Rozinky s rumem rozmixujeme a přidáme všechny ostatní suroviny kromě mouky a důkladně promícháme. Postupně po lžících přidáváme mouku tak, abychom získali vláčné těsto, které se nelepí, ani nedrobí.

2. Z těsta uděláme kuličky, které z poloviny namočíme do rozehřáté marmelády a do sekaných mandlí. pokládáme na plech a pečeme do růžova.

Poznámka: Na tomto vánočním cukroví je nejlepší, že ho vyndáte z trouby už ozdobené.