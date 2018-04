Markétě při operaci varixů projíždělo stehnem malé červené světýlko

Jak se zbavit křečových žil? Sledujete seriál, ve kterém se dozvíte, jak na křečové žíly. Příště, ve čtvrtek 3. května, se dočtete, jaký je stav Markéty Albertové po operaci. Čtěte také:Křečové žíly mi ztěžují život už od 16ti, říká pacientka







Markéta absolvovala konzultaci s MUDr. Novotným. Ten prověřil, zda je pro ni laserový zákrok vůbec vhodný. Naštěstí nic nebránilo tomu, aby ho mohla podstoupit.



MUDr. Novotný si zvýrazňuje postižená místa



Když ji přivezli na sál, dostala znecitlivující injekci do třísla, odkud se žilním systémem dostala do celé dolní končetiny. Celé operaci tak mohla přihlížet.

Zhruba po dvaceti minutách, kdy anestezie zabrala, se mohlo přistoupit k samotnému zákroku. Doktor Novotný nastřihl žílu, do které se zavádí kovový vodič, po něm cévní katetr a a nakonec optické vlákno až do hlavního žilního kmene.





Jde o takzvanou Seldingerovu metodu. Postupným zaváděním cévek a drátů lékař zavede do žíly pracovní nástroj, v tomto případě optické vlákno.

První pokus se nepovedl, a tak musel lékař vybrat jiné místo. Dostat cévku přes celý hlavní kmen až k tříslu se podařilo až na třetí pokus. "Teď jsem bezpečně v hlavním kmeni. Povedlo se to sice až napotřetí, ale není to nic neobvyklého, bývají tam různé výklenky."



Zavádění optického vlákna



Pak lékař zasunul do cévky optické vlákno. Pokud je správně zavedeno, je pak těsně pod povrchem vidět infračervené světlo. "Je nutné, aby vlákno bylo v podkožním systému, nesmí být hluboko," upozornil MUDr. Novotný.

Pak se na sále zhaslo a při postupném vytahování cévky směrem od třísla dolů jsme mohli pozorovat, jak světélko laseru projíždí po kmeni žíly.





"Za postupného vytahování pálím tu hlavní žílu. Tím, že se žíla pálí, zevnitř se zataví," vysvětluje lékař. V žíle pak nedochází k proudění krve, které právě křečové žíly způsobuje.

Pak lékař ještě odstranil povrchové žilky na lýtku. "Postupně vytahám, a podvážu žilky, které se dají podvázat. Pouhé spálení kmenu bez odstranění již vzniklých žil nepomůže. Recidiva je pak třicetiprocentní. Je tedy lepší zničit hlavní kmen a zároveň hned odstranit viditelné varixy mechanicky, vytažením," vysvětluje.





Po zalepení drobných vpichů vzniklých při vytahování varixů zabalil lékař Markétinu dolní končetinu do gázy a stáhnul kompresním obinadlem. Komprese je nutná, aby se nevytvořily modřiny.





"V oblasti pálení hlavního žilního kmene dáváme extra kompresi, aby tam zbytečně neproudila krev," dodává lékař.

A jak by celou operaci zhodnotil? "Provedl jsem čtyři vpichy dole na bérci. Sice jsem se do žilního kmene dostal až napotřetí, ale nevadí to. Nevidím přesně, která žíla vede přímo do hlavního kmene a občas se to musí vyzkoušet."

"Při operaci jsem cítila tahání, ale nebolelo to. Spíš bylo nepříjemné být na sále při vědomí. Prostředí na mě působilo a bylo mi trochu špatně. Možná by bylo lepší se nechat uspat a nic nevidět, neslyšet," popisuje své první dojmy Markéta těsně po operaci.

Hlavní rozdíl oproti operaci klasickou metodou vidí v tom, že může odejít poté, co přestane působit anestezie. "Po té první, klasické operaci, jsem musela dva dny ležet v nemocnici a sestřička mi musela pomáhat, abych vůbec mohla vstát. Když jsem si stoupla, cítila jsem bolest. Nyní po tomto zákroku cítím, že s nohou mohu pohybovat a vypadá to, že to tak bolet nebude," dodala Markéta.



Laserová operace varixů Operace endovaskulárním laserem Princip spočívá v tom, že se zavede do velké nebo malé safény (hlavní povrchní kmeny žil) optické vlákno. Jde o takzvanou Seldingerovu metodu. Postupně se přes cévku zavede optické vlákno a za postupného vytahování vlákna se vlastní žíla zataví, spálí. Žíla se musí zničit, protože v ní nejsou funkční chlopně. Tím dochází k zvětšování tlaku (lýtko je velmi častou lokalitou), který žílu rozšiřuje a vytvářejí se známé vybouleniny. Vadí jak kosmeticky, tak funkčně. Zákrokem se odstraní hlavní přítok do křečových žil. U Markéty Albertové lékař kombinoval laserový zákrok s odstraněním vlastní městků z několika drobných vpichů, takzvanou CHIVA metodou (tzn. cílené vyjmutí či podvázání žil z bodových vpichů). Oproti klasické operaci, kdy se žíla trhá a ničí se tím podkoží a vznikají velké podlitiny, je tedy laserový zákrok mnohem šetrnější, méně invazivní. Věkem tato operace není omezena. Přesto se o tuto metodu zajímají spíše mladší klienti, právě proto, že je kosmetičtější.