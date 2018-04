Kdo získá auto? Bez sluchu umím zázraky i dát šanci dětem

Jmenuji se Markéta Zelená, narodila jsem se s vadou sluchu, je mi 36 let, jsem samoživitelka a pracuji. Mám tři zlaté děti, biologického syna Michala (14 let) a dva chlapce v pěstounské péči: Damiána (18 let) a Románka (9 let).

Míša se narodil s těžkou srdeční vadou, je po druhé operaci srdce, má v srdci zavedenou umělou spojku pro průchod krve a čeká ho další operace. Je zdravotně postižený a ve škole má zaveden individuální plán.

Damiána jsem si vzala z dětského domova, když mu bylo 10 let. Trpěl těžkou psychickou deprivací, fobií ze tmy, projevovala se u něj agrese, porucha osobnosti, hypertenze (stresový cholesterol), astma. Nyní studuje třetí ročník speciální školy. Jeho stav se výrazně se zlepšil, miluje rodinu a je s námi stále rád.

Románek je v mé pěstounské péči rok. Jeho maminka je mentálně postižená, navštěvujeme ji v ústavu. Mou snahou je, aby Románek dohnal to, co zmeškal, pochopil charakter postižení maminky a navštěvoval ji co nejvíce.

Moji tři chlapci ovládají znakový jazyk, rádi vaří, hrají bowling, jezdíme společně na různé sportovní aktivity, máme rádi vše, co má adrenalin.

Auto je náš pátý člen rodiny, který nám odchází. Od svých 18 let jsem měla tři škodovky. Nikdy nezklamaly, ale třetí poslední už nyní odchází, neslouží jí motor. Jezdíme denně do školy 25 km tam a zpátky, k biologické rodině 260 km, na různé kroužky, sportovní aktivity, víkendové pobyty a nejvíce jezdíme do zdravotnických zařízení, protože Míša a Damián jsou zdravotně postižení a vyžadují dohled a stálou péči. Damián špatně snáší společnost ve veřejných dopravních prostředcích a Míša má neustále nevolnosti.

Maminka Markéta s Románkem Damian a Michal

Nové auto by také zmírnilo můj stres a nejistotu kvůli hluchotě. Jezdíme se strachem a rizikem, zda dojedeme a jak případně se svým handicapem vyřeším, když se něco stane. Auto potřebujeme, abychom mohli jezdit do ústavu za Románkovou maminkou, jezdíme na turnaje v bowlingu, kam taháme bowlingové koule. Bez auta bychom přišli o tolik hezkého, toho co dotváří plnohodnotný rodinný život, tedy hlavně programy pro děti.

Chci, aby každý z mých chlapců dostal stejnou lásku, prostor k naslouchání a aby byli šťastní a spokojení, chci se jim plně věnovat. Později mohu pomoci dalším a dalším dětem. Pro mě je klíčem ke všemu porozumění, láska a hlavně práce. Děkuji všem, kteří nás budou chtít podpořit.