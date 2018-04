Markéta Irglová: V devatenácti ji zná skoro celý svět

Markéta Irglová v jednom roce odmaturovala ve Valašském Meziříčí a stala se hvězdou Hollywoodu.

Muzikál Once, ve kterém hraje a zpívá hlavní roli, se totiž díky festivalu mezinárodního filmu Sundance dostal do americké filmové distribuce a vydělal už mnohonásobek svých nákladů. Získal si davy fanoušků, zaujal třeba i Alanis Morisette nebo Jima Carreyho a na You Tube si Markétu můžete poslechnout ve více jak stovce nahrávek.

A co že to Američany a nejen je tak dostalo? Muzikál režiséra Johna Carneyho, který už můžete vidět i vy. Příběh pouličního irského muzikanta, který se zamiluje do české emigrantky, měl u nás premiéru 20. října.

Příběh dívky, která představuje Ji (hlavní hrdinka ani hrdina nemají jméno), je ale ještě o něco zajímavější.

Začal, když bylo Markétě třináct let a její tatínek spoluorganizoval ve Valašském Meziříčí koncert irské kapely The Frames v čele s frontmanem Glenem Hansardem. Irglovi uspořádali na zahradě party na uvítanou, na které si talentovaná Markéta, která se od malička učila anglicky, zazpívala s irskými hosty pár písniček.

Sama už byla na svůj věk celkem zkušená muzikantka. Od sedmi let chodila na klavír a od devíti se začala učit na kytaru. A šlo jim to spolu dobře. Tak dobře, že kdykoliv Frames koncertovali poblíž, zpívala Markéta s nimi. A v roce 2004 (to jí bylo 16 let) s nimi dokonce odjela na pár koncertů do Irska.

Když začali připravovat první společnou desku, oslovil je s prosbou o jednu píseň pro svůj film Jan Hřebejk, a tak si Glena s Markétou můžete poslechnout i v Krásce v nesnázích.

V muzikálu Once, který kritici označili za zřejmě nejlepší hudební film naší generace, měla původně hrát jenom Markéta, ale když se režisér John Carney zašel podívat na Markétin a Glenův koncert, obsadil i jeho. A nemohl si vybrat lépe. Oba přenesli svůj skutečný vztah i na plátno a jejich hlasy k sobě patří jako Irsko a whiskey.

Za necelých dvě stě tisíc dolarů vznikl film plný nenásilné všední romantiky, životných hrdinů a jedinečné hudby. Markéta Irglová má teď před sebou spoustu cest a bude si vybírat. Nejvíc diváků a posluchačů asi nadchne, když půjde pořád stejným směrem, ale to už je jenom na ní.