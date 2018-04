Markéta Hrubešová: Znám tajemství dobrého steaku!

"Chodím mezi stánkaři a vybírám očima. Pak přivoním a v hlavě už mi to začne pracovat. Tohle udělám se špagetami, tohle na bylinkách...“

Protože se právě rozjela sezona cuket a cherry rajčat, rozhodla se herečka pro grilovanou cuketu s bramborovým gratinem. Když vaříte z čerstvých surovin, nemůžete prý vůbec nic zkazit.

„Ale třeba rajčata v zimě zásadně nekupuju, jsou bez chuti a jídlo leda zmaří,“ vysvětluje. V létě naopak ze cherry rajčat vaří skoro denně. „A jsou dvojnásob zdravá, když je na pánvi jen tak zlehka osmahnete. Taky znásobí svoji chuť.“

Ráda se vrací tam, kde ji nezklamali a kde pokaždé nakoupí to nejkvalitnější. To platí i o dnešní večeři.

„Tajemství dobrého steaku je totiž v mase. Já objevila argentinskou svíčkovou. Takové maso nemusíte ani předem marinovat a přitom je voňavé a vláčné. Je totiž z býků, co se prohánějí venku a neznají stres a sušená krmiva.“ Kam pro ně jezdí? Objednává si je on-line až do domu na www.nestar.cz.

Kde voní plotna, tam je domov Vlastní džemy, ale i paštiky a chleba si doma vyrábí i herečka a autorka Gurmet rubriky módního časopisu Harper’s Bazaar Markéta Hrubešová. Ještě před pár lety uměla sotva míchaná vajíčka, ale ráda si v restauraci pochutnala na dobrém jídle a pak si řekla: to nemůže být tak těžké?! Dneska jí na stole leží rozepsaná kuchařka s vlastními originálními recepty a na jídlo už zajde jen málokdy a málokam: „V leckteré restauraci ve vás chtějí vzbudit iluzi, že jídlo je tak drahé proto, že je nadmíru složité. Omyl! Dobré jídlo se dá udělat z mála surovin a za dobré peníze. Tam, kde ode mě za hlavní chod chtějí sedm set korun, už nejdu.“ Jí pravidelně šestkrát denně malé porce, nezahušťuje moukou, nesmaží a majolku u ní v kuchyni taky nenajdete. „Neodbývám se, ale po rajčatech, cuketě nebo dobré svíčkové prostě nemůžete přibrat.“ Co bude vařit zítra? Podle toho, co najde čerstvého a voňavého na trhu. „Poslouchám přírodu. Když vrcholí sezona chřestu, kupuju chřest a vařím ho na tisíc způsobů, teď se vrhnu na rajčata.“ V kuchyni nespěchá. Tvrdí, že jídlo se musí vypiplat: „Pořád se někam ženeme, ale pak nám najednou nevadí strávit dvě hodiny v zácpě. Možná jsem staromilská, ale pro mě je domov tam, kde voní plotna.“

Biftek z argentinské svíčkové s bramborovým gratinem

Pro dva, hotovo za 50 minut

Ingredience:

600 g argentinské svíčkové

6 velkých brambor

1 cuketa

6 cherry rajčat

100 ml smetany

česnek, rozmarýn, estragon, muškátový ořech

olivový olej, sůl a čerstvě mletý pepř

Brambory očistíme a nakrájíme asi na milimetr silné plátky. Máslem vymažeme zapékací misku a dno ještě potřeme rozpůleným stroužkem česneku. Plátky brambor klademe vedle sebe jako tašky na střeše. Každou vrstvu osolíme, opepříme a okořeníme střídavě estragonem a muškátovým oříškem. Nakonec zalijeme smetanou. Vložíme do horkovzdušné trouby a pečeme při 200 °C asi 40 minut. Mezitím si připravíme cuketu. Pečicí plech potřeme olivovým olejem a poklademe podélně nakrájenou cuketou. Osolíme, opepříme a přidáme nadrobno nakrájený česnek a rozmarýn. V polovině pečení gratinu vložíme cuketu do trouby a společně pečeme zbylých 20 minut. V klasické elektrické troubě ugrilujeme cuketu zvlášť. Ke konci přihodíme cherry rajčata a necháme péct asi 5 minut.

Maso rozpůlíme, lehce naklepeme dlaní nebo střenkou nože, shrneme do původního tvaru a svážeme nití. Rozpálíme pánev, vložíme do ní maso a opékáme ho z obou stran po minutě nasucho. Pak teprve přidáme trochu olivového oleje a pečeme další tři minuty z každé strany (tato doba odpovídá úpravě medium), poté osolíme a opepříme čerstvě namletým pepřem. Maso vyndáme z pánve a dáme je do tepla (ideální je už vypnutá trouba), aby si odpočinulo. Stačí 6 minut, v polovině ještě maso otočíme, aby se v něm rovnoměrně rozprostřela šťáva. Do výpeku v pánvi můžeme přidat červené víno a pak také šťávu, kterou maso ještě pustilo během odpočinku v troubě. Vše naaranžujeme na předem ohřáté talíře, přelijeme šťávou z pánve a ihned podáváme.