Markéta Fialová: Trpím na boty, ale nechtějte, abych je počítala

Jaký módní styl vám nejvíc vyhovuje?

Můj osobní šatník je teď nejspíš hlavně to, čemu se říká sportovní elegance. Není tam nic, co by mi komplikovalo pohyb, nic, co by mě iritovalo vzorem nebo kombinací barev. S novým oblečením si musím potykat, jinak se ve skříni dlouho neohřeje. Dost mě poznamenalo moje „depešácké“ období, to bylo vážně nekompromisně jenom černo-černo. Pak jsem si chvíli černou zakazovala, ale dneska to nechávám náladě.

Ovlivňují vás při výběru oblečení módní trendy?

Móda je diktátorka, co se nesmí brát moc vážně. Baví mě sledovat, co jde do Evropy třeba z Japonska, ráda zkouším nové věci, ale v čem se necítím, do toho nejdu.

Aukce na Jarmarku Markéta Fialová přijde za námi v sobotu 8.10 na Jarmark i se svými dcerami Almou a Emmou a přinesou pár kousků do aukce. Výtěžek pomůže společně s dalšími vašimi dobrovolnými příspěvky 18letému Petrovi. Spoustu krásných kousků ze své skříně posílá do dražby také Monika Babišová. Najdete je ve fotogalerii. Dívčí plesové šaty NAF NAF na 14 let

Do jaké míry můžete mluvit do toho, jak vás v televizi stylisté oblékají?

Kostymérky na Nově mě oblékají deset let, takže už přesně ví, čím mi udělají radost a s čím pohoří. Nikdy mě nikdo nenutil, abych oblékla něco, co by totálně míjelo můj vkus. Samozřejmě se musíme přizpůsobit i barevnosti pozadí, sezoně, typu toho konkrétního pořadu, ale se svým „pracovním“ šatníkem jsem v pohodě.

Ženy mívají v módě slabiny, jimiž pak nekontrolovaně plní svůj šatník či botník. Máte něco takového?

Trpím na boty, ale snažím se krotit. A nechtějte po mně, abych je počítala!

Nakupujete oblečení v buticích, řetězcích, máte svou oblíbenou módní návrhářku, necháváte si věci ušít?

Nakupuju čím dál častěji na internetu a čím dál častěji podnikám nákupy se svými dcerami. Dospěly do věku, kdy se dá věřit jejich vkusu. Sem tam nějakou kamarádku poprosím o šaty a nechám si podle nich ušít pro sebe. A pak se samozřejmě počítají i náhodné úlovky...

Nosíte také věci z druhé ruky, baví vás bleší trhy, bazárky?

Já se přiznám, že na ně nemám dost trpělivosti. Když už se mi tam něco líbí, zaručeně to není v mé velikosti. Ale jsou super třeba pro dětské oblečení, to je bez debat, také jsme mívaly s holkama naše oblíbené.

Markéta Fialová Narodila se před 45 lety v Praze.

Vystudovala masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Už před školou psala pro noviny, a když byla na vysoké, chvíli pracovala v České televizi.

První moderátorskou zkušenost také získala ještě za studií v televizi Premiéra, kde působila i po jejím přejmenování na Primu.

Po narození první dcery pracovala dva roky v pořadu Fakta České televize, po narození druhé dcery v roce 2005 přešla na Novu, kde je dodnes.

Je vdaná, má dvě dcery - Almu a Emmu.

Čeho si ve svém šatníku nejvíc považujete?

V prvním momentě mě napadla jedna úžasná kabelka od Hugo Bosse a jedny oprané těhotenské šaty, které schovávám z čisté nostalgie.

Pokud chodíte nakupovat společně s dcerami, kdo mu při výběru radí?Znamenají pro vás nákupy spíš zábavu a relax, nebo nutnou povinnost?

Na nákupy musím mít náladu a čas. A když se tohle sejde, pak to bývá relax. Proložím to nějakou kávou s kamarádkou a pak to jde.

Holky si občas nakupují už samy, občas jdeme spolu. A radíme si vzájemně, právo veta jsem v jejich oblékání vzdala už dávno.

Už víte, co s sebou vezmete na Jarmark OnaDnes.cz do dobročinné aukce, jejíž výtěžek pomůže 18letému Petrovi?

Přinesu černošedé holinky plus kabátek a černou košili. Přidám ještě šaty, jen jsem je nestihla fotit... Psa ale neprodám! :-)



