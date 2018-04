Markéta Častvaj Plánková: Zlobila jsem se na sebe za svoji naivitu

Vizitka Markéta Častvaj Plánková se narodila 15. dubna 1978 v Novém Městě na Moravě. Vystudovala hudební konzervatoř v Kroměříži a DAMU v Praze. Je členkou souboru Studia Ypsilon, objevila se v seriálech Zdivočelá země, Rodinná pouta, Světla pasáže, Ordinace v růžové zahradě. Ze vztahu s hercem Romanem Štolpou má pětiletou Agátu. V roce 2010 se vdala za Daniela Častvaje, narodila se jim Julie (1). Častvaj má dvě děti: Ondřeje (14) a Danielu (8). Je patronkou projektu Mateřství na houpačce, což je web, kam mohou matky i otcové posílat své příběhy s dětmi.

Když herečka otěhotněla, přišla ledová sprcha: partner ji opustil. "Trvalo mi dlouho, než jsem zapomněla, než jsem se přestala obviňovat za svoji naivitu, zlobit se na sebe," vzpomíná Markéta Častvaj Plánková. Zároveň se stala matkou. Ze vztahu se Štolpou se jí narodila dcera Agáta.

"Celou dobu v začátku těhotenství jsem si přála jediné. Aby to nebyl kluk! Říkala jsem si, že nechci po porodu vidět nic mužského," směje se herečka. Když jí řekli, že bude mít holčičku, byla nadšená. Hormony překryly negativní vzpomínky z předchozího rozchodu a strach z toho, že zůstala na všechno sama.

Přesto musela řešit to, že najednou byla nejen matkou, ale i "otcem", který zabezpečuje rodinu. Pár měsíců po porodu začala pracovat v divadle a když bylo Agátce šest měsíců, dostala nabídku na natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Několik týdnů se máma s dcerou příliš nevídaly. Markéta trávila celé dny v ateliérech, někdy musela ještě na večerní představení v divadle. Chodila spát po půlnoci, vstávala v pět.

"Pamatuju si, že tenkrát k nám chůva jezdila taxíkem v noční košili. To už jsme se smály, kam jsme to dopracovaly," vypráví. "Naštěstí tohle šílenství po měsíci skončilo, protože mi ubylo natáčecích dnů, ale díky tomu vím, že do takového pracovního kolotoče už nikdy nechci zahučet."

Po dvou letech samoty, kdy se vyrovnávala s rozchodem s Agátiným otcem, se znovu zamilovala: do bývalého televizního reportéra Daniela Častvaje. Znali se už dřív.

"Máme celou řadu společných známých, takže jsem o něm dopředu moc dobře věděla, že je naprosto nepoužitelný extrovert a exhibicionista," směje se herečka. Před dvěma lety se vzali, před rokem se jim narodila dcera Julie.

Každých čtrnáct dní navíc přijíždějí Danielovy děti z předchozího manželství, čtrnáctiletý Ondřej a osmiletá Daniela. Momentálně rodina uvažuje, že se z hlavního města přestěhuje do domku za Prahou.