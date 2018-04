Marihuana způsobuje rakovinu jater

„Pokud se navíc, jak tomu ve většině případů bývá, kombinuje marihuana s cigaretami, vzniká smrtící časovaná bomba a poškození jsou daleko vážnější. Data chemických rozborů dehtu, získaného z cigaret marihuany, mluví o podstatně vyšším obsahu karcinogenů než v dehtu tabáku. Rakovinotvorných látek je v cigaretách z marihuany až o padesát procent víc než v cigaretách,“ vysvětluje doktor Mark Britton.

„Tyto hrozivé statistiky překvapily mnoho lidí. Zvláště těch, kteří marihuanu kouří právě pro její ´menší´ zdravotní závadnost. Opak je pravdou a o cigaretách z konopí je potřeba mluvit jako o časované bombě. Nepředkládáme zprávu o tom, zda je či není marihuana morální a zákonná. Chceme občany jen upozornit, že z hlediska dýchacích a trávicích orgánů je prokazatelně mnohem nebezpečnější než tabák,“ dodává Britton.

Podle lékařů je kouření marihuany, stejně jako pasivní vdechování dýmu z marihuanových cigaret, čtyřikrát nebezpečnější než tabákového kouře. Celý problém také zhoršuje způsob kouření marihuany. Její uživatelé se většinou snaží vdechovat kouř co nejhlouběji do plic a co nejdéle jej zadržovat. Tím se množství vstřebaných karcinogenních látek zvyšuje ještě rychleji.