Marihuana léčí křeče, nemoc ale zůstává

Britský odborný časopis Lancet přinesl nedávno výsledky dosud největšího výzkumu kanabinoidních léků.

Přesvědčivé argumenty pro masové využití v medicíně ale přesto stále k dispozici nejsou.

Výzkum probíhal tři roky a účastnilo se ho na šest stovek nemocných lidí, kterým by výtažky z konopí mohly alespoň teoreticky pomoct.

Marihuana na pomezí

Vedoucí projektu John Zajicek se svým týmem rozdal polovině zkoumaných skutečné "marihuanové" léky a polovině podal neškodné tablety.

Požívali je patnáct týdnů. Smyslem bylo rozlišit skutečné účinky od tzv. placeba efektu (autosugesce).

Nejčastěji se v souvislosti s konopím hovoří o blahodárném vlivu na symptomy roztroušené sklerózy. Postižení touto chorobou byli také hlavními "účastníky" vědeckého bádání.

I z Česka jsou známé případy nemocných, kteří používali marihuanu ke zlepšení zdravotního stavu. A to i přesto, že za držení drogy mohla stíhat policie. - více zde.

Ve Velké Británii má být marihuana přeřazena z kategorie "droga třídy B" ke "drogám třídy C". To by znamenalo, že se dostane po bok některým anabolikám nebo antidepresivům.

Jak se léky testovaly

Výsledky rozsáhlého výzkumu jsou ale i přes optimistická vyjádření některých odborníků rozporuplné. Nejvíce se očekávalo od působení konopných látek na křeče.

Ačkoli sami postižení, kterým byly kanabinoidy podávány, ze dvou třetin připouštějí, že pocítili zlepšení, doktoři hovoří pouze o nepatrných posunech.

Zajímavé je, že polovina těch, jimž "bylo naordinováno" placebo, také hovořila o podstatně příjemnějším zdravotním stavu.

Nicméně u většiny sledovaných příznaků doznávali lepších výsledků pacienti s konopnými léky. Nikterak dramatické změny se ovšem nedostavily.

Odborníci výsledky přesto vítají

"Výsledky tohoto výzkumu poskytují zajímavý a rozhodně komplexní pohled na přínosnost kanabinoidních medikamentů," shrnul projekt John Zajicek.

Britská Společnost pro podporu léčení roztroušené sklerózy (MSS) přivítala výsledky výzkumu slovy: "Ti, kterým by tyto léky mohly pomoci, by je měli dostat na předpis."

Mluvčí britského ministerstva zdravotnictví ovšem podle deníku Guardian urychlené začlenění konopných medikamentů mezi standardní léčiva odmítla. Bylo by to prý unáhlené a předčasné.