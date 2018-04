Marie Rottrová: Patřím k těm, kteří si z Havla udělali modlu

Skončit kariéru zpěvačky po tolika letech a v situaci, kdy úspěch trvá, může být smutné i bolestné. Marie Rottrová však nic z toho necítí.

"Já jsem si jeviště a koncertů za 45 let užila až moc. A měla jsem krásné turné, kdy mi lidé dávali najevo lásku a přízeň," říká v rozhovoru pro MF DNES.

"A pak celou noc doma nemůžu spát, protože se mi hlavou prohánějí písničky a celý koncert a musím si zobnout nějaký ten prášek, abych vůbec usnula. A na druhý den jsem unavená. A když se takových koncertů nastřádá, tak si říkám: Panebože, kdy už to skončí. A tak jsem si dala termín."

Očima Barbory Tachecí Je vážně půvabná. Je půvabná i zblízka a bez makeupu. Tušila jsem, že to tak nějak bude, ale stejně to člověka okouzlí. Marie Rottrová je legenda, která se jako legenda nechová. Anebo jinak: možná i proto, jak je skromná a noblesní, stala se legendou. V průběhu rozhovoru se několikrát napila vody přímo z plastové láhve, přestože před ní stála čistá sklenice. Prý je tak zvyklá z divadelních šaten. A v jejím podání to vypadalo jako nejnoblesnější možný způsob požívání tekutin.

O své minulosti mluví střízlivě i s láskou. Připouští, že ve své profesi žila i se svou kapelou a fanoušky v jakési bublině, která ji chránila před politicky ne právě pěknou dobou.

"O politiku jsem se zajímala vždycky, hodně jsme se o tom bavili i v kapele. A pak, když jsem se přestěhovala do Prahy, tak s Pavlem Bobkem jsme byli tak strašně naladěni na stejnou notu. Přizvala jsem ho ke spolupráci a často jsme spolu jezdili autem a mluvili jsme jen o politice," uvádí na adresu kolegy, o němž přiznává, že ho má moc ráda.

"Miluju jeho názory a miluju jeho ukotvenost, konzervativismus. Pavel je usazený do Břevnova a odtamtud se nehne a mně to hrozně imponuje."

Na svůj někdejší televizní pořad Divadélko pod věží vzpomíná, ale nerada se prý na sebe po těch letech dívá. "To jsou ty hrozné kostýmy, účesy a tak! Byly to takové začátky, vidím na sobě spoustu chyb, které třeba běžný divák ani nevidí. Ale dostala jsem příležitost a zvala si zajímavé lidi, byly to pěkné časy," říká.

Havla jsem do roku 89 neznala

V rozhovoru pochopitelně došlo i na zesnulého exprezidenta Václava Havla. "Jsem jeho velkým příznivcem od roku 89, dřív jsem ho neznala. Žila jsem v Ostravě, žili jsme tam tak na okraji a v takové bublině. Ale je to tak, že jsem ho velmi obdivovala a jeho smrt mne nesmírně zasáhla," uvádí zpěvačka a přiznává, že patří k největší skupině Čechů, kteří o Havlově existenci neměli do roku 89 ponětí, ale pak si z něj udělali modlu.

"Něco jsem o něm ale i dřív přece věděla," dodává. "Mým manažerem byl dvacet let Miloš Zapletal, který bydlel v Praze kousek od restaurace Na rybárně, kam Václav Havel chodil. Takže přes Miloše Zapletala jsem mnohé věděla. I kvůli tomu jsme s celou kapelou jeden koncert v Lucerně věnovali manželkám uvězněných chartistů."