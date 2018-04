Marie Knížáková: Valentýn je pro mě můj manžel

Svatého Valentýna Knížákovi příliš bujaře neoslavují. Marie totiž tvrdí, že trvale žijí ve stavu zamilovanosti. "Ne, že bychom svátky lásky neslavili, ale snažíme se je neustále udržovat. Myslím, že láska je u nás stále přítomna. Snažím se každý den přinést muži nějaké překvapení, tedy nejen na Valentýna. Možná mu čtrnáctého někde koupím malé srdíčko," prozradila Marie Knížáková.

Manželé Knížákovi jsou spolu už jednatřicet let. Jejich přátelé shodně tvrdí, že neznají zamilovanější dvojici. O tom svědčí i to, že Milan Knížák téměř denně nosí své manželce květiny. " Zažíváme spolu velmi často v soukromí nádherné chvilky. Je to v okamžicích absolutního klidu, kdy na sebe máme trochu času. Sedíme spolu třeba u krbu, nebo v kuchyni, a jsme úplně tiše. Nemusíme téměř mluvit a přesto oba víme, že si vzájemně vyznáváme lásku. Jsou to krásné chvilky naplněné nádherným souzněním a přeji každému, kdo hledá lásku, aby je zažil," zamyslela se Marie.

Receptem na šťastné manželství je podle Knížákovy životní partnerky radost z lásky, pozornost a úcta. Lásku považuje za výjimečný dar, který je třeba pečlivě pěstovat. Sama říká, že pro ni je to velmi jednoduché. Svého chotě totiž považuje za báječného člověka. " Já jsem do Milana zamilovaná jako blázen. Raduji se z každého okamžiku, když je vedle mne. On je pro mě Valentýnem,"

svěřila se Knížáková.