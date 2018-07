Změnila vědu, svět i postavení žen. Marie Curie slaví velké výročí

Ve středu je to přesně 120 let, co Marie Curie-Skłodowská učinila zásadní objev: podařilo se jí izolovat polonium. Jako žena nadšená pro vědu to ve své době neměla lehké, celý život bojovala s předsudky a kvůli práci také zřejmě předčasně zemřela.