Mariah Carey: sladká jako porcelánová panenka, sexy jako Barbie

Můžete ji milovat či nenávidět, může vám být ukradená, ale nezaměnitelnost se jí upřít nedá. Ani to, že v devadesátých letech minulého století uhranula miliony posluchačů po celém světě a stala se nejprodávanější zpěvačkou dekády.

Pády a vzestupy * R&B, pop, dance, hip hop a soulová zpěvačka, autorka, producentka, herečka a filantropka Mariah Carey se narodila 27. března 1970 v New Yorku otci afroamerického a matce irského původu. * Držitelka pěti cen Grammy vydala třináct desek: Mariah Carey (1990), Emotions (1991), Music Box (1993), Merry Christmas (1994), Daydream (1995), Butterfly (1997), Rainbow (1999), Glitter (2001), Charmbracelet (2002), The Emancipation of Mimi (2005), EZMC2 (2008), Memoirs of an Imperfect Angel (2009), Merry Cristmas II You (2010). Její čtrnácté album je na spadnutí. * Jako herečka debutovala ve filmu Ženich na útěku. Na kontě má dalších osm snímků. * V roce 2007 získala hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Ve stejném roce se objevila spoře oděná na titulu časopisu Playboy.

Často ji srovnávají s dalšími slavnými vokalistkami Whitney Houston a Celine Dion. Má proti nim jedno plus: skládá si vlastní, částečně autobiografické písně, v nichž se mimo lásky dotýká témat jako rasismus, společenské odcizení, smrt nebo spiritualita.

"Kdyby tak v hudbě Mariah Carey nechybělo drama jejího života," povzdechl si kritik v magazínu Time v počátcích její kariéry. "Její písně jsou často přeslazené a vyumělkované, ale její život nepostrádá drama a konflikt."

Jen zřídkakdy zažije pěvecká hvězda tak extrémní vzestupy a pády. V devadesátých letech byla na vrcholu, na začátku nového tisíciletí prodej jejích desek prudce klesl a její herecké pokusy byly přinejmenším komické. Ale nevzdala se a po pěti letech se vydrápala zpět.

I když má nejúspěšnější roky právě objeveného pěveckého zázraku za sebou, stále se v třiačtyřiceti letech drží na vrcholu a rozhodně nestrádá finančně. Říká se, že jen jako porotkyně si v letošní soutěži Americký idol vydělala rekordních 18 milionů dolarů. Objeví se také v chystaném historickém velkofilmu z prostředí Bílého domu The Butler (Komorník), navíc právě vydává čtrnácté sólové album.

Od popela ke hvězdám

Mariah Carey, nejmladší ze tří dětí, pojmenovali rodiče podle písně They Call the Wind Mariah. Pocházela z rasově pestré rodiny. Otec, letecký inženýr, byl afrovenezuelského původu. Předci matky, příležitostné operní pěvkyně a hlasové poradkyně, pocházeli naopak z Irska. Kvůli této rodinné směsi se jí lidé posmívali, běžné byly nadávky, občas došlo i na pěsti. Matčina rodina dávala najevo, že se cítí zneuctěna. Rodiče Mariah se museli kvůli sousedům často stěhovat, až se nakonec pod tlakem okolností rozešli úplně. Mariah byly tři roky. Nejstarší dcera zůstala s otcem, o mladší děti se starala matka. Aby to zvládla, měla několik zaměstnání.

Mariah zůstávala často sama a od samoty jí pomohla hudba a zpívání. "Když mi byly asi čtyři, schovávala jsem si v noci rádio pod peřinu a zpívala s ním z celého srdce," vyprávěla později. Na škole začala psát básničky, později zkusila skládat hudbu. Jen co odmaturovala, odjela do New Yorku, aby pracovala na hudební kariéře. Našla si několik brigád, zapsala se do kurzů krásy a spřátelila se s hudebníkem Benem Marguliesem, s nímž psala písničky. A konečně také vystupovala - jako záložní vokalistka zpěvačky Brendy K. Starr.

Americký sen Mariah Carey se začal naplňovat, když si její nahrávku poslechl známý hudební producent Tommy Mottola. Vypráví se, že se k ní dostal v limuzíně cestou domů z party, na které mu ji předala Brenda, a byl tak ohromen, že se okamžitě vrátil, aby s Mariah rovnou podepsal smlouvu.

Její debutové album pojmenované Mariah Carey vyšlo v roce 1990 a její první singl Vision of Love se stal absolutním hitem. Vzápětí následovaly další. Mariah se podílela na všech původních písních alba, o což se snaží téměř u všech textů dodnes.

Na začátku roku 1991 už získala první dvě Grammy. O dva roky později se vdala za Tommyho Mottolu. Její osobitý vzletný hlas a popové balady udržely na vrcholu prodejnosti všech sedm alb vydaných v devadesátých letech, i když kritiky nebyly vždy příznivé. Jedním z největších hitů byla písnička z vánočního alba All I Want For Christmas Is You, dodnes jeden z nejprodávanějších singlů všech dob.

Kolaps a velký návrat

Pak přišel rozvod s Mottolou a kvůli tomu i rozchod s vydavatelstvím Columbia Records.

I když její poslední deska pro Columbii nebyla tolik úspěšná, vydavatelství Virgin Records zpěvačce nabídlo kontrakt na další čtyři desky, údajně za neuvěřitelných 80 milionů dolarů. Carey souhlasila, ale zpětně považovala rozhodnutí za unáhlené a velmi stresující. Pod tíhou očekávání vydala v roce 2001 soundtrack k filmu Stát se hvězdou (The Glitter) a byl to propadák, podobně jako film samotný; vysloužila si za něj Zlatou malinu za nejhorší herecký výkon roku.

Ani v soukromí se jí nedařilo. Zkolabovala psychicky i fyzicky a skončila v nemocnici. Do médií dokonce prosákly zvěsti o pokusu o sebevraždu, ale zpěvaččin mluvčí to popřel. Virgin Records s Mariah Carey rozvázalo kontrakt, což firmu stálo 28 milionů dolarů.

Hity 60. - 90. let minulého století vysílá hudbení kanál ÓČKO GOLD.

Mariah se však brzy vzchopila a pod záštitou Island Records založila vlastní vydavatelství. Její první počiny byly přijaty vlažně, až s deskou The Emancipation of Mimi (2005) opět zazářila. Byl to comeback, jak se patří. Nejenže se album v Americe stalo toho roku nejprodávanějším, ale bylo pochvalně oceněno i kritikou. "Tajemství mého nového úspěchu je v tom, že už necítím potřebu uspokojovat kritiky či vydavatele," uvedla diva.

Turné The Adventures of Mimi Tour bylo nejúspěšnější za celou kariéru. S vervou se vrhla na práci na dalších deskách, hereckou reputaci si napravila filmem Precious. Vdala se za herce Nicka Cannona, o deset let mladšího, a porodila dvojčata Monroe a Maroccona. Neopomíná se samozřejmě věnovat charitě. Žije tak, jak se na hvězdu sluší a patří a neochvějně drží své jméno stále na vrcholu žebříčku popularity. Mladším interpretkám navzdory.

Který ze tří klipů Mariah Carey se vám nejvíc líbí? celkem hlasů: 172

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 30. června 2013. Anketa je uzavřena. 1. Vision of love 128 2. I'll be there 26 3. Someday 18