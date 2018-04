Dietní potraviny nefungují. Za 50 let to pochopíme, tvrdí expertka

1. Děti

Pro každou matku téma číslo jedna. Já řeším s dětmi jejich optimální mentální vývoj. S rodiči zejména jak v dětech pěstovat zdravou sebedůvěru, rozvoj morálně volních vlastností a zodpovědnosti. Jak se s dětmi pracuje v oblasti zdravé výživy?

Děti jsou přirozeně zvědavé, pěstování a vaření je zpravidla baví a rády jedí, takže máme dostatek možností, jak je pro zdravou výživu získat. Přesto však není možné očekávat, že nám po odebrání slazených nápojů anebo svačince s mrkví místo čokolády padnou štěstím kolem krku a ze dne na den budou vzorově jíst a pít. Zdravou výživu lze nejsnadněji naučit od malička v rodině, kde skvěle jedí i rodiče. Potom je zdravá strava ta normální a většina dětí se přirozeně stravuje tak, jak to zná, i kdyby s nějakými kratšími úseky zkoušení nezdravostí.

Mnohem obtížnější je proměna návyků třeba u dětí, které cizrnu ještě ani neviděly, zelenina se doma nabízí jen v podobě kyselé okurky k párku a svačinky si doposud nakupovaly ve školním bufetu plném sladkostí. Zde je potřeba v pohodě, ale vytrvale nabízet zdravější verze jídel a snažit se děti nadchnout vlastním příkladem. Je jasné, že narazíte i na odpor, některé děti budou protestovat odmítáním jídla, ale takovéto hladovění v naší zemi s přebytkem potravin nikoho na zdraví neohrožuje a je jen otázka času, kdy si děti zvyknou.

2. Lákadla

Děti mají tendenci „cpát se“ sladkým víc než dospělí. Taky jim chutnají buřty na ohni, párky v rohlíku... co s tím? Všude je tolik lákadel.

Ano, žijeme v takzvaném toxickém stravovacím prostředí, které nás podporuje v konzumaci nezdravých potravin a nápojů a zejména děti jsou nejsnazší oběti reklamy. Čím dál víc jsou obklopeny levnými nekvalitními sladkostmi, vysoce průmyslově upravovanými jídly a nabídkou speciálních potravin, které ke koupi lákají dětskými hrdiny anebo k jídlu přidanou hračkou. Slovo toxické prostředí v tomto spojení označuje vysoce kalorické, hojně reklamované, levné a snadno dostupné potraviny.

Podle mě je úkolem státu podporovat zdravé stravovací prostředí a doufám, že vyhláška, kterou nyní k regulaci prodeje a propagace nezdravých potravin ministerstvo školství připravilo, konečně napomůže situaci řešit. To nejdůležitější, co mohou udělat rodiče, je být skvělým příkladem a své děti obklopovat zdravými možnostmi. Sami jsme třeba roky jezdili s dětmi na dovolenou na bio farmy, kde se podávají především čerstvé potraviny přímo od majitelů. Farmář byl pro děti hrdina, se kterým krmily ovce nebo pekly chleba, a s nadšením jedly vše, co jim nabízel.

4. Recept

Dáte mi nějaký jednoduchý recept na sladkost, kterou mají rády vaše děti?

Dám a dokonce je to sladkost, kterou si zvládne i většina dětí sama připravit, anebo alespoň může při přípravě pomáhat. Doma stále zkoušíme něco nového a děti zpravidla mé pokusy s nadšením přijímají. Mým aktuálním objevem jsou banánové jednohubky. Dvě kolečka banánu slepíme kvalitním ořechovým máslem, napíchneme jako jednohubku a z poloviny namočíme do roztopené hořké čokolády s trochou kokosového oleje. Pokládáme na tácek s pečícím papírem a uložíme do mrazničky. Před konzumací stačí na pár minut vytáhnout a hned podávat.

5. Člověk sedavý

Z člověka běhajícího, vzpřímeného je v 21. století tvor sedavý. Něco vím od svých klientek a kamarádek o jejich problémech s bolestmi krční páteře, zad, respiračními problémy z klimatizace nebo únavovým syndromem. Sedavý způsob života určitě ovlivňuje i metabolismus, že?

Ano, studie prokazují, že nadměrné sezení snižuje aktivitu enzymu lipoproteinová lipáza, který pomáhá spalovat tuk, dále snižuje hustotu kostní tkáně. Tím se zvyšuje riziko vzniku zlomenin, zužuje průměr cév a zvyšuje krevní tlak, což zvyšuje riziko vzniku nemocí srdce, negativním způsobem ovlivňuje hladinu krevního cukru a cholesterolu, zvyšuje riziko vzniku nádorů prsu a tlustého střeva a zkracuje život.

Dlouhodobé sezení omezuje svalovou činnost, která je nezbytná pro podporu pohybu lymfy. Lymfatický systém, na rozdíl od oběhového systému, nemá pumpu a je nejvíce závislý na svalových stazích nohou. Při sezení se svalstvo nohou téměř nezapojuje a činnost lymfatického systému je omezena. Tím se zpomaluje i odstraňování škodlivých látek z těla.

6. Kompenzace

Jak by měla vypadat kompenzace sedavého života ve formě pohybu a stravy? Třeba z hlediska mentálního tréninku a posilování poznávacích funkcí je fajn 20 min svižné chůze denně, není to však samospásné.

Dvacet minut chůze je bezva, ale málo. Pro omezení zdravotních rizik z nadměrného sezení je třeba pravidelně několikrát denně sezení přerušit, postavit se, protáhnout, projít, ideálně vystřídat sezení prací ve stoje. Změna polohy je potřebná vícekrát během dne, protože je důležitější, jak často si stoupneme, než jak dlouho stojíme.

Co konkrétně doporučuji? Přeorganizujte kanceláře tak, že budete nuceni v průběhu běžné práce chodit, například uložte telefon anebo často používané knihy a šanony na vedlejší stůl nebo do jiné místnosti. Nahraďte „vysedávací schůzky a porady“ mítinky vestoje nebo schůzkami za chůze, úplně nejlépe venku. Výhodu schůzek venku skvěle vyjadřuje anglické „getting out of the box (office) makes it easier to think outside of the box“ (dostat se z boxu – kanceláře usnadňuje myslet mimo box, tedy jinak). Měnící se prostředí na procházce přináší kromě potřebného pohybu i novou perspektivu a inspiraci.

7. Těhotenství

Z psychologického hlediska mají dnes ženy velký problém otěhotnět. Podvědomě jsou připravené, vědomě se však brání. Chtějí mít čím dál víc věcí pod kontrolou. Když už se rozhodnou mít dítě, nejde to. Jak ovlivňuje strava početí? Čím početí ohrožujeme, čím naopak podpoříme?

Příčina neplodností u mnoha párů bez zjevné zdravotní poruchy je neznámá. Právě v těchto případech může i jen zlepšení životosprávy významně zvýšit šanci pro početí dítěte a jeho úspěšné donošení. Strava především ovlivňuje zdraví a pohodu ženy a žena, která je v pohodě má totiž podstatně vyšší šanci dosáhnout úplně čehokoliv.

Vedle základních pravidel zdravé výživy, které nejlépe představuje Zdravý talíř pro ženy plánující početí, doporučuji ověření možnosti potravinové alergie a nesnášenlivosti, zejména lepku, a v případě jejího potvrzení přísnou eliminační dietu. Zásadní je i denní příjem potravin s dostatkem kyseliny listové a omezení sladkostí.

Naopak početí ohrožuje kouření, nadměrný příjem alkoholu, nadbytek cukrů v jídelníčku, které zvyšuje riziko kvasinkové infekce. Přibývá i poruch příjmu stravy, počínaje nedostatkem mnoha mikroživin po poruchu tvorby pohlavních hormonů.

8. Hormonální antikoncepce

Češky jsou světová špička v užívání hormonální antikoncepce. Jaké důsledky může přinést její dlouhodobé užívání?

Užívání hormonů narušuje tvorbu vlastních pohlavních hormonů a dokonce i může nepříznivě ovlivňovat tvorbu hormonů dalších endokrinních žláz jako třeba štítné žlázy. Detailní následky desítek let užívání hormonální antikoncepce se však právě teprve testují. Jsme první generací, kdy dívky začínají užívat hormonální antikoncepci hned v dospívání třeba i jen na nečistou pleť anebo nepravidelnost cyklu, který se často v podstatě ani neměl šanci přirozeně rozjet. Podle některých autorů je možné hormonální antikoncepci bezpečně užívat jen pár let. Jenže tyto dívky už v době, kdy začnou skutečně ochranu nejvíce potřebovat, budou mít za sebou deset roků na lécích a před sebou další desítky let potřeby ochrany. Obávám se, že všechny zdravotní následky tohoto dlouhodobého užívání hormonů ještě ani neznáme.

9. Hormonální antikoncepce a nemoci

Jedna má klientka užívala velmi silnou hormonální antikoncepci mezi dvěma porody patnáct let v kuse. Po porodu druhé dcery začala mít velké zdravotní problémy se zažíváním. Opakovaná kvasinková infekce a velmi silné bolesti žaludku. Následovala dramatická omezení různých potravin, zejména lepku a laktózy. Může mít na její zdravotní stav vliv hormonální antikoncepce?

Ano, určitě je to možné a nejsem sama, kdo před nutričními problémy v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce varuje. Třeba podle Elsona Haase, zakladatele centra preventivní medicíny v Kalifornii, je hormonální antikoncepce tou nejúčinnější, ale i nejriskantnější formou ochrany před početím. K nárůstu hmotnosti, výkyvům nálad, oběhovým a gastrointestinálním potížím se podle něj přidávají i rizika narušení rovnováhy jednotlivých živin. Ženám, které ji užívají, Haas doporučuje obohatit jídelníček o vitaminy B6, B12, E, C, kyselinu listovou a zinek. Kvůli zvýšené zátěži jater, která léky před jejich vyloučením z těla odbourávají, nabádá uživatelky, aby dodržovaly jaterní dietu. Konkrétně to znamená maximální omezení až vyloučení konzumace alkoholu a jiných drog, pesticidů, smažených jídel, snížení příjmu jednoduchých cukrů a průmyslově upravovaných potravin celkově. S takovou přísnou dietou mají problém i těžce nemocní a samozřejmě není běžnou stravou dívek a žen!

10. Plodné dny

Sama jsem hormonální antikoncepci užívala dvakrát tři měsíce v životě. Vždy jsem spíš spoléhala na plodné a neplodné dny. Dneska v době smartphonů a různých aplikací přece musí existovat bezpečný způsob měření plodných dní?

Máte naprostou pravdu. Dnes ženy mohou používat hned několik různých monitorů, které na základě změn bazální teploty určují plodnost ženy. Roky používaná a poměrně náročná a méně spolehlivá symptodermální metoda sledování plodnosti je totiž díky elektronickému pokroku převedena do vysoké spolehlivosti a naprosté snadnosti. Dnes si ženy mohou vybrat mezi nejrůznějšími přístroji. Nabízí se třeba minipočítač, který měřením bazální teploty v ústech a jejím srovnáním se statisíci naprogramovanými cykly, určuje plodné a neplodné dny se spolehlivostí, jakou poskytuje hormonální antikoncepce. Další skvělou možností je elektronický teploměr, který v podpaží měří celou noc teplotu, a ráno, po synchronizaci s chytrým telefonem, okamžitě ukazuje den cyklu. Takovéto metody jsou zcela přirozené, spolehlivé a bez jakýchkoliv zdravotních rizik pro ženu. Přirozené plánování rodiny přitom umožňuje ženě lépe vnímat svůj organismus i rozvinout větší respekt k vlastnímu tělu.

11. Ultra výživové směry

Vrátím se k dopadům hormonální antikoncepce na ženský organismus. Už zmíněná klientka se rozhodla pro raw stravu. Svět si v posledních letech libuje na ultra výživových směrech jako je paleo, sacharidové vlny, raw, strava míchaná pouze lidskýma rukama. Co si myslíte o tomto způsobu výživy?

Podle mě jde o extrémní výživové směry, i když mohou splňovat všechny výživové požadavky. Jsou typy lidí, jimž extrémy vyhovují (minimálně po omezenou dobu) a dokonce někomu mohou i pomoci řešit určité zdravotní potíže. Zcela obecně jsem zastáncem minima restrikcí ve výživě a vystačím s jediným doporučením: jezte kvalitní přirozené potraviny a jídla z nich. Ale nejsem proti zkoušení i těchto extrémnějších způsobů výživy, a to zejména v okamžiku, kdy klient řeší moderní, medicínou neléčitelné potíže, jako jsou třeba některá autoimunitní onemocnění.

V případě, že někdo z etických, anebo jiných nezdravotních důvodů, chce zkoušet extrémnější výživové směry, je to také možné, ale je třeba změnu kriticky vyhodnocovat. Znám třeba případy, kdy dívka zvolila veganství, ale ani zvýšená únavnost anebo zhoršení kvality vlasů a diagnostikovaná anémie ji o úpravě jídelníčku nepřesvědčily. Snadno se může stát, že sice chrání život zvířat, ale za cenu ubližování vlastnímu zdraví.

12. Ideál

Vím, že ideál hlásal a hlásá všeho s mírou. Není jednodušší nakombinovat všechno tak, aby naše těla dokonale šlapala a hlavně, abychom byli spokojení a nedrželi se v nějakých nepřirozených pózách? Právě všeho s mírou může být myšleno třeba jeden hamburger denně...

Tady pozor. Všeho s mírou je přesně motto fast food průmyslu. S doporučením dopřávat si občas úplně cokoliv nesouhlasím. Jsem pro kvalitní přirozené potraviny a jídla z nich. Kvalitní může být domácí svíčková nebo makové buchty. S takovýmito jídly a sladkostmi nemám problém. Nevidím však vůbec žádný důvod doporučovat - a to ani občas - nápoje s aspartamem, vysoce průmyslově upravované margaríny s trans tuky, jahodové jogurty bez jahod anebo lupínky, které obsahují nad 40 procent cukrů.

13. Jak jí Margit

Jak jste na tom se stravou vy? Nevypadáte jako „kovářova kobyla, co chodí bosa“, naopak, jste ultra štíhlá. Někde jsem četla, že vám stačí jíst dvakrát denně?

Je pravdou, že jsem v jednom článku psala, že je možné a některým může stačit jíst i jen dvakrát denně anebo jiným vyhovuje a prospívá až 5 jídel. Sama jím denně tři hlavní jídla a podle potřeby a chuti mohu mezi ně vkládat svačinky. Jím s nadšením, ale dbám na kvalitu. Taková jídla, včetně třeba i kváskového chleba s máslem nebo hořké čokolády, si běžně dopřávám a nepotřebuji se nijak omezovat. Na druhé straně v okamžiku, kdy by kolem mě byly jen bílé rohlíky a já si zcela výjimečně nevzala svoji svačinu, budu klidně raději hladovět, než jíst takovou hloupost.

14. Léky

Znám váš postoj k lékům a taky současné paradigma - bolí vás hlava, spolkněte prášek. Máte silnou menstruaci, dejte si hormon. Mně dokonce gynekoložka doporučila ve 44 letech odstranit ženské orgány, abych měla klid. Myslela jsem, že padnu! Jak si žena topící se v informačním moři může pomoci, když ji sužují nepříjemné stavy a bolesti?

Doporučuji se před bezmyšlenkovitým polknutím tablety zastavit, popřemýšlet, co se skutečně děje, co mě bolí, co potíže zhoršuje a co mi ulevuje. Zpravidla zjistíme, že procházka, střídání sezení s prací ve stoje a zdravější strava méně závažné potíže zmírní, ne-li dokonce vyřeší. Závažnější potíže mohou vyžadovat i zásadnější změny v životě, ale vždy jde začít těmi menšími krůčky. Sama v případě potíží, které neohrožují přímo na životě, doporučuji začínat terapii neriskantními přirozenými metodami. Farmakoterapie by měla být až možností poslední volby. Tedy přesně naopak, než je dnes běžná praxe.

15. Jídlo a energie

Ženy mi připadají v poslední době uštvané. Vidím to nejen na svých klientkách, ale i moje kamarádky řeší detoxy, terapie, útěky do přírody. Nespokojenost a frustrace pramení hlavně v nedobře nastavených prioritách a zahlcování se povinnostmi. Můžete poradit, jak si přidat energii pomocí stravy?

Energii ze stravy může paradoxně přidat spíše ubrání jídla. Je běžné, že jsme uhoněné, ale současně jsme i velmi často přejedené. Doporučuji zkusit nahradit hlavní běžné jídlo nějakou odlehčenou verzí, třeba krémovou polévkou s kouskem kváskového pečiva a čas ušetřený hodováním věnovat kratší procházce v průběhu dne. Obojí - střídmost i pohyb na čerstvém vzduchu - nás mohou jen nabít energií.

16. Jídlo a nálada

Známá věc je, že vlašské ořechy, respektive olej z nich, zvyšuje mozkovou činnost. Existují potraviny, po kterých jsme třeba veselé, které uklidňují, nebo naopak nabuzují náš organismus?

Uklidňují nás přirozeně sacharidová jídla jako jsou třeba banány, které obsahují i dostatek protistresového hořčíku. Povzbuzující mohou být potraviny s kofeinem v podobě kvalitní kávy anebo čokolády. Povzbuzující je však i thein v zeleném čaji. Podle nejnovějších studií káva většině z nás prospívá, prodlužuje život, chrání před nemocemi srdce i cukrovkou a denně můžeme vypít až pět šálků. Sama přesto doporučuji i zde umírněnost a ze všeho nejvíce dostatek čerstvé zeleniny a ovoce, které nám jenom mohou prospět. Pro dobrou náladu pak je nejlepší kvalitní jídlo podpořit i pobytem venku a pohybem.

17. Senioři

Na české seniory se ve stravování nemyslí takřka vůbec. Moje babička mi nedávno ukazovala kolik obědů uvaří z jednoho kuřete. Kouzelné. Jaká byla výživová hodnota jednotlivých jídel, asi nemusím říkat. Senioři šetří každou korunu, protože hodně peněz jim spolykají léky a doplňky stravy. Existují potraviny, které nejsou drahé, ale dokáží posilovat, chránit či dokonce léčit?

Základní zdravá strava není drahá. Vyšší cenu mají jen některé speciální potraviny z prodejen zdravé výživy, ty se však zpravidla používají pouze jako doplnění jídel a nejsou nezbytné. Obecně nejlevněji vychází nakupování v bezobalových obchodech, anebo po domluvě s pár sousedy ve větších baleních a následné vaření ze základních potravin. Pro ušetření i zdraví je samozřejmě skvělá možnost zajištění alespoň části čerstvých potravin z vlastní zahrádky. Vedle bezva chuti a živin zajistí důchodcům i moc potřebný pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu. V případě, že starší lidé nemají vlastní zahrádku, doporučuji zkusit se domluvit na místní školní zahradě, anebo zastupitelstvu, jestli nenabídnou společné prostory, o které by se důchodci mohli starat odměnou za část úrody. Pro městské důchodce potom doporučuji zapojení do komunitních zahrad.

18. Lidstvo za 50 let

Jak bude podle vás lidstvo jíst za padesát let?

Zdravá výživa se už dnes posouvá od „alternativců k mainstreamu“. Čím dál víc z nás hledá domácí, lokální a farmářské produkty. Skvěle se rozjíždějí komunitní zahrady, pěstování na balkonech a mnohé školy obnovují jedlé školní zahrady. Proto si myslím, že za padesát let bude normální jíst kvalitně, mít svého farmáře a taky si každý opět budeme aspoň něco sami pěstovat. A s tím vším také pochopíme, že jídlo není o odříkání ani nepřítel, kterého je třeba neustále hlídat. Bude nám jasné, že zázraky neexistují, diety a dietní potraviny nefungují a ani je nepotřebujeme.