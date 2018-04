Hádáme se, jsme normální italská rodina, říká dědička impéria Missoni

Začalo to Olympiádou Italská rodina Missoni ovládla světovou módu svými pestrobarevnými úplety, na kterých vydělává obrovské jmění. Historie světoznámé módní značky se začala psát v roce 1948 na Olympiádě v Londýně, kde se člen italské výpravy Ottavio Missoni seznámil s Rositou, svou budoucí manželkou. O pět let později založili společnost Missoni. Ta se dnes, spolu s Versace či Armani, řadí mezi nejvýznamnější módní značky na světě.

Ženy rodiny Missoni hrají v celé hierarchii velmi důležitou roli. Podnik, který se od roku 1953 rozrostl do obří velikosti, nejprve vedla Rosita, zakladatelka značky. V 90. letech předala vedení své dceři Angele a v posledních letech hraje stále významnější úlohu vnučka Margherita.

Tradice, rodina a vášeň pro módu spojuje jednotlivé členy i celé generace velmi silným poutem. Patřit do rodiny Missoni prakticky znamená, že se budete věnovat rodinné tradici a podílet se na jejím rozvoji.

Krásná devětadvacetiletá Margherita Missoni, návrhářka a dědička módního impéria, nám poskytla u příležitost uvedení limitované kolekce navržené pro švédský módní řetězec Lindex exkluzivní rozhovor. V blízkosti královského paláce ve Stockholmu jsme si povídaly nejen o módě.

Po mnoho let jste tváří značky a vlastně celé rodiny Missoni. Jak jste k roli ambasadorky přišla? Rozhodla o tom vaše rodina?

Ne, prostě se to stalo. Co převzala moje matka vedení po babičce, změnil se celkový styl. Lidé si to začali uvědomovat. V té době mi bylo 18 let, dokončila jsem školu, začala jsem se objevovat na veřejnosti a samozřejmě v našich šatech. Začala jsem být s tou změnou spojována. Módní časopisy o mně začaly psát, a tak došlo k tomu, že jsem se přirozeně stala tváří značky.

Sen mnoha rodičů je, aby jejich děti pokračovaly v tradici a převzaly rodinnou firmu. U vás se to tak děje. Je jednoduché pracovat v takovém prostředí? Hádáte se?

Jsme jako každá normální italská rodina, takže ano, hádáme se. Dobré na tom je, že hádky v rodinném kruhu překonáte mnohem jednodušeji. Prostě musíte jít a čelit problémům přímo. Neschováte se, musíte spolu mluvit. Je pravda, že se s mamkou pohádám o dost snadněji než s cizími lidmi. Ale o to rychleji se zase smiřujeme. Za dvě minuty o ničem nevíme.

Podnik a jeho vedení se u vás dědí z matky na dceru. Vaše babička předala firmu vaší mamince a vy jste nejstarší z jejích tří dětí a navíc zase žena.



Naše rodina funguje na základě tradic. Lidé byli zvyklí pracovat v rodinném kruhu, předávali si obchod z generace na generaci. Stále je to u nás jako před staletími.

Očima autorky Jméno Missoni má ve světě velký zvuk a nositelé tohoto jména se řadí mezi opravdovou elitu. Dědička módního gigantu, který v současnost vedle módy a bytových doplňků zahrnuje také síť luxusních hotelů, působila po celou dobu rozhovoru velmi skromně a mile. Během řeči posnídala a nevyhýbala se žádným dotazům, ochotně se nechala i vyfotit. O své rodině a módě mluvila s obrovským nadšením, její příjemně hluboký hlas posmutněl pouze v momentě, kdy mluvila o herectví.

Jako malá jste si prý hrála ve vaší továrně na látky. To zní jako sen každé malé holčičky.

Ano, bylo to tak. Zažila jsem spoustu zábavy. Jelikož neznám nic jiného, nemohu říct, zda jsem mohla vyrůstat lépe nebo ne. Každopádně jsem měla báječné dětství. Od malinka nás odklopovalo velké množství kreativních lidí a věcí. Já sama jsem si pořád hrála s barevnými tužkami, kousky látek i s modelkami. To všechno rozvíjelo mou fantazii a kreativitu.

A přesto jste se sebrala a odešla do New Yorku, kde jste se místo návrhářství začala věnovat herectví. Studovala jste na prestižní herecké škole Lee Strasberga, kam chodili takové hvězdy jako Robert de Niro nebo Scarlett Johanssonová.

Od malička se mě každý ptal, čím chci být, až vyrostu. Budeš módní návrhářkou? Cítila jsem se, jako by někdo linkoval můj život. Musela jsem najít sama sebe, pochopit, kdo vlastně sem. Kým jsem jako individualita, ne jako člen nějaké skupiny. Potřebovala jsem to zjistit a pro hraní jsem v tuto dobu cítila skutečnou vášeň.

Jak to přijala rodina?

Vždycky mě nechali dělat, co jsem sama chtěla.

Nakonec jste ale opustila svůj sen o herectví a vrátila jste se zpět do rodinného kruhu.

V určitý moment jsem pochopila, že se musím vrátit. Víte, došlo mi, že když se vzdám módy, odříznu se od rodiny. Návrat pro mě proto znamenal mnoho.

Litujete svého rozhodnutí?

Ne. Kdybych měla možnost vrátit se v čase, šla bych přesně tou samou cestou. Vším, čím jsem si prošla v minulosti, zformovalo můj styl, vkus i morální hodnoty.

Myslíte si, že se někdy k hraní vrátíte?

Dost pochybuji, ale nikdy neříkám nikdy. Určitě se k tomu nechci vrátit teď, nemám žádný důvod.

Móda pomáhá Deset procent z prodejní ceny každého kousku z kolekce Missoni-Lindex bude věnováno na boj proti rakovině prsu. V Česku bude výtěžek z prodeje věnován na podporu projektu Aliance žen s rakovinou prsu zaměřeného na mladé pacientky, které pro svůj nižší věk nejsou začleněny do žádných stávajících projektů.

Stále vás práce návrhářky baví?

Rozhodně ano. Ale zároveň nejsem obětí módy, její otrok. Ne že bych takové lidi vyloženě nesnášela, ale nemám je ráda. Pořád je to jen oblečení. Mám skvělou práci, velké štěstí, že se můžu věnovat něčemu, co je mou vášní, ale zároveň si udržuji určitý odstup. Je důležité vidět věci také z jiného úhlu.

Jsme ve Stockholmu a ne náhodou. Zde vznikla kolekce oblečení a doplňků Missoni-Lindex, která se v úterý 25. září objeví na pultech cenově dostupného módního řetězce v severní a střední Evropě a také na Blízkém východě. Proč se luxusní značky jako je ta vaše spojují s levnou módou?

V našem případě rozhodl fakt, že se jedná o charitativně zaměřený projekt. Lindex nás oslovil, my jsme nabídku zvážili a nyní tu máme hotovou kolekci. Pokud může náš styl a jméno pomoci získat finanční prostředky na dobrou věc, tak proč ne.

Je rozdíl navrhovat kolekci tohoto typu než ty klasické jaro - léto a podzim - zima?

Samozřejmě. V první řadě se jedná o velmi malou kolekci, již v tomto bodě se to nedá srovnávat. Hovoříme tu o velmi limitovaném počtu oblečení i doplňků. A pak se nejedná o typickou Missoni kolekci. Přinášíme to, co je pro nás nejvíce charakteristické. Chtěli jsme ukázat Missoni styl očima lidí ze severu. Přizpůsobili jsme barvy těmto zemím, stejně jako celkovou siluetu v podobě objemných vršků a úzkých kalhot a sukní. A pak je tu otázka kvality. Obě značky představují dva naprosto rozdílné světy.



Hovoříte-li o kvalitě, musím říct, že jsem byla hodně překvapená při bližším pohledu na celou kolekci. Nelze samozřejmě srovnávat luxusní konfekci a masovou výrobu, jejich spojení navíc bývá hodně problematické. Ale v tomto případě jsou úpletové věci velmi dobře zpracovány.



To jsem ráda, že to říkáte. My jsme také spokojeni. Za nesrovnatelně nižší ceny jsme docílili uspokojivé kvality. Bylo zajímavé a zábavné pracovat za jiných podmínek a mít jiné možnosti, než na které jsme normálně zvyklí.

Byla kvalita této kolekce pro vás důležitá? Přece jen se Missoni řadí mezi přední luxusní světové značky.

Nikdy bychom se podepsali pod nic, na co bychom nebyli pyšní. Během celého procesu jsme tlačili na dosažení nejlepších výsledků v kvalitě materiálů, barev i ušití. Pro nás jako pro značku je toto naprosto klíčové. S tím jsme také v minulosti během spolupráce s jinými značkami značně bojovali. Chceme i v těchto případech nabídnout sofistikovanost. Hodně jsme na celé kolekci pracovali, jen límce jsme předělávali nejméně desetkrát. Od něčeho jsme museli ustoupit, abychom zase jiný element více zdůraznili.

Hovořila jste o barvách, které jste pro tuto kolekci museli přizpůsobit. Missoni vzhled je založen na zářivých odstínech a ty tu chybí. Ale jsou tu geometrické vzory a také motýli. Proč motýlí vzor?

Nejedná se zcela nový vzor, poprvé se u nás objevil v roce 2000. Pro tuto kolekci jsme jej vybrali jako pojítko s růžovou stužkou. Vím, že ty tvary nejsou totožné, ale přesto mají něco společného. Osobně jsem nechtěla mít pouze geometrické vzory jako pruhy, cik-cak nebo vlny. A z celé kolekce se mi nejvíce líbí právě motýlí kousky.

Už jste si tuto kolekci vyzkoušela? Nosíte ji?

Ještě ne, ale chystám se.