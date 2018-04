Investorka Margareta Křížová: Ženy to mají v byznysu těžší, ale jde to

Vizitka: Margareta Křížová (47) se narodila v Praze a vystudovala střední hotelovou školu. Při zaměstnání vystudovala Školu mezinárodních a veřejných vztahů a ESCEM School of Business and Management na University of New York Prague. Dvacet let se věnuje obchodnímu poradenství, investicím, fúzím a akvizicím. Je partnerka společnosti CEAG. Vystupovala v pořadu Den D a píše vtipný blog o životě investorky na www.margaretakrizova.com Má ráda cestování, dobré knížky a dobré jídlo. Je vdaná za operního pěvce Vratislava Kříže, mají dvě děti

Nedávno byl zveřejněný průzkum, ve kterém se tvrdí, že současní třicátníci mají šanci stát se snadno milionáři. Zkontrolovala jsem si účet a zjistila, že někde dělám velkou chybu. Poradíte mi?

Myslím, že chybu neděláte. Dneska je víc příležitostí, jak vydělat peníze, tahle generace má víc otevřenou mysl a nemá pod kůží tolik stereotypů. Je dravější. Ale i tak se valná většina třicátníků milionáři nestane.

Já se toho snu tak snadno nevzdám. Chci začít podnikat, abych si ty miliony vydělala. Co byste mi poradila?

Že s tímhle přístupem to nemá cenu. Když vidíte jednoho úspěšného podnikatele, uvědomte si, že s ním začínalo deset dalších a těm to nevyšlo. A pokud nemluvíme o zbohatlících, kteří k penězům přišli všelijak, tak za tím pozlátkem bývá často schovaná tvrdá dřina. Tihle lidé pracovali dvanáct a víc hodin denně, nejezdili na dovolenou, rodina si je neužila, žili ve stresu, protože je občas někdo okradl, nevyšla jim zakázka. Navíc znám dost podnikatelů, kteří nablýskanými drahými auty nejezdí, peníze dávají do koníčků nebo cestování a jsou neuvěřitelně skromní.

Nebojí se ženy víc než muži začínat s podnikáním?

Když má žena rodinu, musí zabezpečit, jestli je doma co jíst, jestli děti napsaly úkoly. Na ženě leží větší břímě, proto řeší, jestli to všechno zvládne. Když muž sedí v kanceláři do osmi večer, děti někdo uloží. Ale nerada bych, aby to vyznělo, že je to ten hlavní důvod. Když opravdu chcete, tak to jde. Od určitého věku bychom měli děti do své práce zapojit. Ať vidí, kde a jak máma a táta vydělávají peníze, co to obnáší. Není to tak, že mám děti a tím to končí. Jen se rodina musí smířit s tím, že nebude každý večer teplá večeře.

Váš manžel je operní pěvec. Zpíváte před ním?

Nikdy. Zpívám pekelně falešně. Maximálně se odvážu u táboráku, kde se ten můj hlas ztratí v hlaholu dalších třiceti.

Jak jste se seznámili?

V šestnácti jsem byla na brigádě na letní zahrádce hotelu Savoy, naproti byl Armádní umělecký soubor, kam chodili herci a zpěváci na vojnu. A hodně jich přicházelo k nám na pivo. Můj manžel pochází z jižních Čech, kde měli jeho rodiče hospodu, takže neustále obtěžoval, že máme teplé pivo. Mě tím štval a mojí kamarádce se nesmírně líbil. Dopadlo to tak, že na rande jsem s ním šla já.

Nejde přehlédnout váš exotický vzhled. Nechte mě tipnout: váš tatínek přijel z Afriky do Československa studovat, zamilovali se do sebe s vaší maminkou a on pak zase odjel zpátky?

Přesně tak. Zpětně si uvědomuji, jak to muselo být těžké pro moji mámu. Byl socialismus, uzavřená společnost, kde se na všechno odlišné koukalo skrz prsty. Ani já to neměla jednoduché, když jsem dorostla, ale jsem bojovník. Takže jsem to přečkala. Ono vás to posílí.