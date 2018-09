V Praze nám můžou závidět, říká Šumavan Marek Ztracený

Hodně lidí mu na začátku kariéry říkalo, že úspěšný člověk musí žít v Praze a musí mít hrozně protřelou manažerku bez dětí. „Já žiju poklidný život na Šumavě, moje manažerka je máma dvou dětí, která bydlí v Liberci, a pracovně se nám daří nadstandardně, že nám to můžou ti, co žijí kvůli showbyznysu v Praze, závidět.“



V Železné Rudě se narodil. Má podle něho mnoho plusů. „V zimě si tady skvěle zalyžujete, v létě zajezdíte na kole a v šílených vedrech je tu o sedm stupňů méně. Mně jako šumavskému medvědovi se tady žije dobře.“

Velký svět večírků mu nechybí: „Občas se ještě někde zdržím, ale spíš už mě to táhne domů. A co se týče večírků, my si umíme udělat párty možná divočejší než v Praze!“



Fanoušky asi trochu překvapí, že nežije s rodinou v domě se zahradou, ale v bytě. Proč? „Máme koupený pozemek, ale teď si nedovedu představit, že bychom začali stavět, nebo že bych měl běhat po zahradě se sekačkou. Jsem de facto nonstop na cestách a čas, který mi zbývá, chci věnovat rodině a ne údržbě domu. Malej je v nejkrásnějším věku. Radši si s ním chci hrát na vojáky v lese, odvézt ho na hokej nebo vyrazit někam s Marcelkou.“

Někdy je pryč tři dny, někdy tři týdny. Ale čas, kdy není s rodinou, se partnerce a synovi snaží kompenzovat. Výletem, dovolenou, překvapením. „Bývají ze mě nadšení, když se odněkud vrátím a řeknu: Mám pár dní mezeru mezi koncerty, tak si někam vyrazíme! Musí totálně změnit plány, chvilku mě nenávidí, ale pak přepnou na radost.“

Za každým úspěšným mužem stojí podle Marka Ztraceného jeho žena a rodina. Když je dlouho bez ní, jako by v něm něco došlo, vyprchalo. „Nutně pak potřebuju další dávku. Vitamin rodina je taková moje lehká droga. Ale zdravá,“ svěřil se zpěvák.