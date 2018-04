Marek Taclík o StarDance: je to spiknutí mých přátel

Překvapilo ho, že nikdo z televize nezjišťoval, jak je na tom s fyzickou kondicí. Jen se zeptali, jestli by tančil nebo ne, zatímco on očekával, že se budou zajímat, jestli si zavazuje tkaničky v sedě nebo ve stoje a zda je vůbec schopen se ohnout.

Přemýšlel i o tom, jestli nemá v tomto ročníku právě on sehrát roli takzvaného baviče, tedy toho, kterému tanec moc nejde. „Ale Lukáš Pavlásek už měl v té době smlouvu podepsanou. Myslím, že to je schopen obstarat on. Možná tentokrát chtěli komiky dva,“ říká pro Magazín DNES.

Čtěte ve čtvrtek Rozhovor o talentu na tanec, jeho cílích ve StarDance, ale i o vážné nemoci slinivky najdete ve čtvrtečním Magazínu DNES.

Na přenosy StarDance se však v minulých ročnících díval, mimo jiné proto, že tančil jeho kamarád David Švehlík. „Doufám, že teď se ten hajzl přijde podívat taky. Já do toho nešel bez informací. Chtěl jsem radu těch, kteří to absolvovali. Takže teď si začínám myslet, že to bylo spiknutí přátel, kteří mi říkali: Běž do toho, bude to zážitek.“

Dostal krásnou taneční partnerku Martinu Markovou. Asi měsíc na něj byla hodná, pak zjistila, že po dobrém to s ním nepůjde. Zpočátku si z ní trochu dělal legraci, třeba předstíral, že ho koleno bolí tak, že nemůže chodit. Skočila mu na to, inu dobrý herec. Pak přitvrdila. „Jsem jí vděčný, myslím, že někdo jiný by mě už zabil.“

Bolest ale prožívá skutečnou, kvůli dlouhodobým potížím s koleny. Má za sebou čtyři operace a lékař mu řekl, že jeho klouby jsou tak o patnáct let starší než on.

