Vrtění zadkem Taclíkovi nepomohlo a vypadl ze StarDance

„Chci poděkovat za všechny hlasy. A i za ty, které lidé poslali jiným, protože budu mít volno,“ řekl herec, jehož tanečnice Martina Marková vypadnutí obrečela.

Marek Taclík během salsy řádně vrtěl zadkem a občas společně s taneční partnerkou i poprsím. Předvedli podle nich tak trochu špinavou salsu. Herec pak v žertu prozradil, že musel trénovat s páskou přes oči, aby ho nerušily vnady svůdné tanečnice.

Bavil také komik Lukáš Pavlásek, který opět postoupil. „Já mezi těmi tanci vidím minimální rozdíl,“ přiznal ještě během tréninků s tím, že by chtěl zatančit alespoň jeden tanec dobře.

Během valčíku ale opět jen pochodoval, nosil partnerku, případně tančili od sebe. Nakonec se mu ale podle poroty povedlo i několik kroků trefit. Na závěr si zase neodpustil „komickou“ vložku a předvedl jakýsi sprint na místě.

„Původní plán bylo ohromit tancem. I já idealista ale přicházím na to, že to asi nevyjde. Tak měním účesy. Inspirovala mne Jennifer Anistonová, která v každém díle Přátel měla jiný účes. Když už nic jiného, budu alespoň českou Rachel v StarDance,“ řekl po svém výkonu o nové taktice.

Diváky ale nejvíce pobavil moderátor Marek Eben. Ještě před samotným soutěžením s Terezou Kostkovou předvedli tanec, tedy alespoň pár tanečních kroků. Diváci si totiž prý stěžovali, že posledně viděli jenom závěr jejich kreace. „Nevím, jestli teď nepřijdou stížnosti, že to viděli,“ podotkl Eben.



Salvu smíchu vyvolal také, když dotančila Marie Doležalová. Moderátor prozradil, že herečka trénuje v tričku s nápisem Lucky Bitch (v překladu - „šťastná děvka“). Jelikož si to Doležalová překládá jako „mám to ale štěstí“, mohla by tato slova podle Ebena zaznít na konci Babičky od Boženy Němcové, kde si původně kněžna posteskne: „Šťastná to žena!“

Během pátého večera StarDance VII zatančili také Marek Eben a Tereza Kostková.

Před rozhodnutím ale Eben zvážněl a připomněl teroristické útoky v Paříži. Podle moderátora je děsivé, co se stalo ve Francii. Lidé si ale nesmí nechat vzít chuť bavit se, protože o to teroristům jde.