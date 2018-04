Marek Eben: Já jsem kliďas, moje žena sopka

Deset let zpovídá slavné hosty v pořadu Na plovárně. Bylo mu padesát a oslavil stříbrnou svatbu s herečkou Markétou Fišerovou, která je kvůli nemoci na vozíčku.



Co byste se zeptal, kdybyste měl jako hosta na Plovárně svou manželku, herečku Markétu Fišerovou?

Jak to se mnou mohla tak dlouho vydržet.



Co by odpověděla?

Jak znám její vtip a ironii, tak něco ve smyslu, že to sama nechápe.



Letos jste spolu pětadvacet let. Přitom vám prý spolužáci dávali na začátku vztahu čtrnáct dní. Jak to?

Protože jsme každý úplně jiný. Já pomalý, kliďas, Markéta rychlá, impulzivní, já mluvím potichu, ona nahlas. Vůbec jsme se k sobě nehodili a pořád si myslím, že se k sobě nehodíme. Ona třeba naprosto jinak přistupovala k rolím.



Jak?

Dostala scénář, vytrhala si svoje stránky a zbytek jí byl fuk. Divil jsem se, jak to může hrát, ale ona byla herečka od boha. Nikdy nad rolemi moc nepřemýšlela a pak je zahrála báječně. Toho jediného je mi líto, toho talentu. Ve své generaci vůbec neměla konkurenci. Měla šťávu, smysl pro humor, ale svedla zahrát i drama.



V jaké roli jste ji měl nejradši?

Měla několik úžasných scén v seriálu Třetí patro. A jako pradlenka Madlenka v pohádce O štěstí a kráse byla k sežrání.

V roce 1986 vážně onemocněla a od té doby je na vozíku.

Ale pořád je mnohem rychlejší než já. I přes ten svůj handicap, což ji dohání k šílenství. Věci, které by ona zařídila ve dvou minutách, tak o ně musí požádat mě a pak to trvá dvě hodiny. Někam zajít, zavolat, něco doma opravit. Markétě pomáhá humor, bez něho takové postižení nemůžete přežít. Vůbec se nebere vážně, nikdy si nestěžuje a nelituje se.