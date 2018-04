Čtenářský recept: Marcipánové brambůrky

Doba přípravy: 45 minut

1 balení dětských piškotů

cukr moučka na vál

kakaový prášek na obalení

Na náplň:

200 g rybízové zavařeniny

130 g másla

110 g cukru

80 g kvalitnější hořké čokolády

3 bílky

0,2 dl rumu

Na obalení:

500 g marcipánové hmoty

200 g cukru moučky

100 g rybízové zavařeniny

1. Marcipánovou hmotu necháme ohřát na pokojovou teplotu. Máslo utřeme do pěny a přidáme k němu rozehřátou vlažnou čokoládu, rum, zlehka vmícháme tuhý sníh z bílků ušlehaný s cukem. Dobře promícháme a krém nastříkáme cukrářským sáčkem na polovinu piškotů, zbytek piškotů potřeme marmeládou a slepíme k sobě vždy piškot s krémem a piškot s marmeládou.

2. Marcip.hmotu dobře propracujeme s moučkovým cukrem na vále a válečkem postupně rozvalujeme do všech stran, až získáme plát tenký asi 0,3 cm. Rádýlkem ho nakrájíme na stejné čtverečky o velikosti asi 8x8 cm. Připravené potřené piškoty potřeme kolem dokola rozehřátou marmeládou a zabalíme do čtverce marcipánu a v dlaních hezky zakulatíme.

3. Na závěr brambůrky obalíme ze všech stran v kakau (nejlépe v mikrotenovém sáčku) a uchováváme v chladu.

Tip: Pokud budete při servírování brambůrek dbát na estetickou úpravu, můžete je před vložením na stůl posadit do papírových košíčků. Marcipán můžete použít kupovaný, lepší je však domácí.

Marcipán (marcipánová hmota):

200 g loupaných mandlí

200 g cukru moučky

2 lžíce růžové vody (seženete v obchodech s orientálními specialitami)

Mandle umeleme najemno v mixéru a smícháme s moučkovým cukrem. Do této hmoty přidáme růžovou vodu a znovu promixujeme nebo propracujeme rukama tak dlouho, dokud se hmota přestane rozpadat. Hotový marcipán buď hned použijte nebo ho zabalte do fólie a uložte do chladu.

Falešný marcipán:

200 g cukru moučky

100 g sušeného mléka

2 lžíce medu

lžíce tuku

voda podle potřeby

potravinářská barva

Všechny suroviny zpracujeme na válu na pevnou hmotu a podle potřeby obarvíme potravinářským barvivem. Pro modelování nebo vyvalování by neměl být marcipán příliš tuhý. Nezapomeňte ho předtím ohřát na pokojovou teplotu.

Poznámka

Sladká mandlová hmota není vhodná jen na modelování atraktivních a poutavých ozdob. Marcipán chutná skvěle i nezkrášlený a stává se tak vynikající přísadou do vánočního cukroví. Pokud tyto brambůrky nesníte hned, vydrží v chladu až 2 týdny.