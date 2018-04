Marcela Krajníková odlétá za dětmi do Argentiny

„Do Buenos Aires sice přiletím už v pátek 8. prosince, děti ale mohu vidět až druhý den. Tak to určil manžel,“ vysvětlila Marcela Krajníková.

Její setkání s dětmi má manžel pevně v rukou. Rozepsal dny i hodiny, kdy je může vidět. „Scházet se budeme hlavně odpoledne. Většinou je uvidím obě dohromady. Jen párkrát odděleně, pokaždé ale za námi druhé z dětí přijede. Je to asi kvůli škole,“ dodala.

S dětmi nesmí vyjít na ulici ani nikam jinam. Vidět se mohou pouze u manželovy tety v bytě. „Naplánoval ale i jeden výlet, na který pojedeme všichni společně,“ upřesnila Krajníková.

Kromě rozpisu, kdy smí děti vidět, musí žena splnit ještě další podmínky. Například letenku spolu s pasem má hned po příletu odevzdat na české velvyslanectví v Argentině. Děti navíc nesmí vidět nikdo jiný než ona. Její manžel tak chce zřejmě zabránit tomu, aby s nimi odjela ze země. To se totiž stalo před čtyřmi lety, když se Marcela Krajníková rozhodla vrátit zpět do Česka spolu s dětmi. Podle manžela a následně i českých soudů však děti z Argentiny unesla.

Setkání s nimi se už nemůže dočkat. O to víc se však bojí loučení. „Bude to bolestivé. Lucas už ví, že tam musí zůstat, Sofinka si ale myslí, že pojede zpátky do Česka,“ řekla Krajníková.

Synovi a dceři veze několik dárků. Kromě hraček pro ně má připravené rodinné fotky, knížky a filmy v češtině. „Vezu jim i dopisy. Pro Lucase od spolužáků ze školy a pro Sofii ze školky. Ale i od dalších dětí odtud,“ upřesnila jejich matka. Přestože se chce během své návštěvy věnovat hlavně dětem, plánuje, že se s manželem dohodne na rozvodu a na tom, jak bude vypadat péče o Lucase a Sofii.

„On chce, aby byli devět měsíců u něj a tři u mne. Já to chci naopak. Jsem ale ochotna přistoupit i na jeho variantu, ale jen pokud by to platilo už od příštího roku. Na to ale manžel nechce přistoupit,“ řekla Krajníková s tím, že podle muže by směly děti do Česka přicestovat poprvé až v roce 2009.

Se Sofií a Lucasem bude v Argentině až do 19. prosince. O den později už zase odlétá zpět domů.