Marcela Krajníková je tři roky bez dětí: Argentina už mi je nevydá

Vývoj případu

* Leden 2002 - Marcela Krajníková se i s tehdy dvouletou Sofií a pětiletým Lucasem vrátila z Argentiny do ČR.

* Červen 2002 - Matka podala návrh na svěření dětí do své péče. Otec Roque Fiordalis naopak trval na návratu dětí zpět do Argentiny.

* Okresní soud rozhodl, že se děti mají vrátit do Argentiny. Krajníková se odvolala, ale další soudy rozhodnutí potvrdily.

* 5. května 2006 - Pro devítiletého Lucase přijeli soudní vykonavatelé do školy v přírodě. Pro šestiletou Sofii přišli do školky.

* 7. května 2006 - Děti odletěly spolu s otcem do Argentiny.

* 25. května 2006 - S dětmi se sešla česká konzulka v Argentině Blanka Kovácsová.

* Prosinec 2006 - Návštěva dětí v Argentině.

* Červen 2007 - Návštěva dětí v Argentině.

* Leden 2009 - Návštěva dětí v Argentině.