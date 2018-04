Maratoncům v Berlíně servíroval exsenátor Václav Fischer

"Snad se mraky vyprší a v neděli už pršet nebude," doufají oba. Jenže předpověď je nemilosrdná. Pršet má v Berlíně i v neděli.

Číslo 28072 a 29215

V maratonském ústředí si běžci vyzvedli svá startovní čísla. Tomáš má 28072, Lukáš 29215. Pak se jeli ubytovat do hotelu, který je jen pár kilometrů od startu závodu v centru města.

Spolu s nimi se v hotelu ubytovala i druhá část výpravy, která dorazila ze Slovenska. Jeden ze slovenských běžců si všiml, že nedaleko hotelu je restaurace Zlatá Praha, kam pak všichni vyrazili na večeři.

Fischer je uvítal ve dveřích

Už ve dveřích je ve svém podniku uvítal bývalý majitel cestovní kanceláře a exsenátor Václav Fischer, i když si zprvu nikdo z česko-slovenské výpravy nebyl zcela jist, jestli to je skutečně on. Je to už dlouho, co Fischer zmizel z veřejného života.

Na doporučení svého trenéra Vladimíra Korbela si běžci dali těstoviny a někteří z nich i pivo, ovšem pouze nealkoholické. Alkohol by jim při běhu k dobrému výkonu moc nepomohl.

Z večeře ovšem příliš nadšeni nebyli, i když byl Fischer velmi milý a přátelský. Na těstoviny totiž čekali poměrně dlouho a ani jim moc nechutnaly.

Do Fischerovy restaurace na chvilku zavítal i Vítek Lichtenstein, který v projektu iDNES.cz a Nike také bojoval o účast na berlínském maratonu, ale nakonec neuspěl. Vítek ovšem využil toho, že jeho kamarád do Berlína nakonec nemohl odjet, takže poběží místo něj na jeho registraci.

Budíček v šest ráno

Večer si pak v hotelovém pokoji Tomáš s Lukášem připravili všechno tak, aby se brzy ráno mohli nasnídat a vyrazit na start.

Vstávat budou v půl šesté ráno, z hotelu vyrazí kolem sedmé, aby byli nejpozději v osm na místě a mohli si ve své startovní vlně zabrat dobré místo.

"Těším se hlavně na neděli odpoledne, až to budu mít za sebou," usmívá se Tomáš.

Lukáš pár hodin před startem přiznal, že je nervózní. "Je to ale taková ta zdravá nervozita. Teď je pro mě nejdůležitější, abych se dobře vyspal," dodal Lukáš.