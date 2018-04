Patnáct erotogenních zón ženy aneb vydejte se po mapě rozkoše

Minirozhovor se sex koučkou Julií Gaiou Poupětovou Co jsou to vlastně erotogenní zóny?

"Název sám o sobě je poněkud zcestný a vytváří v nás často očekávání, která je těžké naplnit. Erotogenní zóny nejsou primárně místa, která musí vyvolávat pocity vzrušení. Jsou to především ty části těla, které obsahují vyšší koncentraci nervových zakončení, při jejichž stimulaci náš mozek přijímá mnohem více podnětů, a to vytváří mnohdy zajímavé, někdy lechtivé a občas i vzrušující pocity." Jak může žena poznat své erotogenní zóny?

"Nejlepší je věnovat se pravidelně nerůznějším dotekovým aktivitám nejlépe s partnerem, který ji vzrušuje, či se sebou samotnou a to v momentech velkého vzrušení. Ideální je zkoušet různé druhy doteku, suchým peříčkem, kožešinkou, květinou nebo naopak vlhký dotek olejem, žínkou, jazykem, teplými předměty." Kde všude hledat?

"Ženy se často mylně domnívají, že erotogenní zóny jsou jen na povrchu těla, ale mnoho jich je i uvnitř. Například jazyk, hrdlo, G bod čili ženská prostata, děložní čípek, vnitřní části klitorisu, topořivé tkáně v okolí ženské pochvy a hráze, ke kterým se dostanete přes poševní stěny či přes konečník. Tam, kde bývá žena lechtivá, bývá většinou ukryta extrémně citlivá erotogenní zóna." Tajný trik?

"Citlivost těla se dá tréninkem zvyšovat. Když přidáváte ke stimulaci silných vzrušivých zón - například klitorisu - pravidelně jinou část těla, po určitém čase začne citlivě reagovat i tato přidávaná část těla."