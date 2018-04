Manželství u mužů snižuje chuť na sex

Mužům totiž ve věrném manželství ubývá testosteronu a dostavuje se pokles zájmu o sex. Profesor Peter Gray z University of Nevada prokázal závěry u amerických i afrických mužů. "Jak vědecká obec začíná více vědět o biologii člověka, jsme schopni lépe prozkoumat další psychologické a behaviorální důsledky, včetně zvýšeného rizika poporodní deprese u mužů a dalších potenciální negativních vlivů uměle podávaného testosteronu na rodičovství a péči o děti," uvedl Gray.

V jedné studii odebírali experti u pastevců v severních oblastech Keni vzorky slin mužů starších dvaceti let. Někteří z nich byli svobodní, jiní monogamní a další polygamní. Podobně jako u Američanů se prokázalo, že monogamní muži měli mnohem méně testosteronu v krvi než jejich svobodní vrstevníci (20 až 39 let). Ale starší polygamně žijící muži měli ještě nižší hladinu testosteronu než jejich vrstevníci ženatí pouze jedenkrát. To znamená, že u starších mužů se snížení testosteronu nezastavilo u jediné manželky a že sociální postavení a bohatství více než sexuální chtíč a další chování související s testosteronem nutí muže mít více manželek. Vědci věří, že je to proto, že ženatí muži prostě nemusejí o další ženy bojovat.

"Hladina testosteronu je u ženatých mužů nižší pravděpodobně proto, že investují méně do námluv," dodal Gray.

Podobný výzkum byl proveden také na Jamajce. U tamních mužů bylo prokázáno, že otcové pečující o děti měli hladinu testosteronu výrazně nižší než jejich svobodní vrstevníci. Naopak hladina prolaktinu byla vyšší u otců než u bezdětných a svobodných mužů. Je to logické, neboť tento hormon pomáhá budovat pouto rodič–dítě.