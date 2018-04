Manželství: škola tolerance, respektu a umění ve správnou chvíli neslyšet

Studium vysoké manželské je velmi záludné. Řada lidí vám ve chvíli, kdy zjistí, že třeba zkouškou z tolerance neprošli, řekne, že o povinnosti zvládnout zrovna tento předmět neměli ani ponětí.

Disciplín, které kandidát na titul doktor manželských věd musí zvládnout, je nepřeberné množství, z některých se dělají drobné zápočty skoro každý den, jiné přicházejí postupně a v různých variantách obtížnosti a nejhorší je, že vám nikdo dopředu neřekne, co všechno se od vás (a vašeho protějšku) vlastně očekává. Nehledě na to, že pomyslný rektor této univerzity je značně zlomyslný, každému nakládá jiné penzum, není vždy spravedlivý a očekává, že budete schopni zvládnout i zkoušky zcela přepadové.

Dnes už dopředu žádný z nás nečeká, že soužití dvou lidí bude od svatebního pochodu až po rozlučku nad katafalkem příjemná zábava kolorovaná výhradně obrázky rozesmátých či dojatých rodinných příslušníků. Čekají se drobné provozní problémy, nějaká ta nutnost sžívání dvou rozdílných kultur, občas upuštění napětí pomocí hádky, které následuje o to příjemnější usmiřování.

Rozhovorem s některými stálými frekventanty manželských věd jsem sestavili přibližný nástin studijního kalendáře i s těmi nejpravděpodobnějšími zkouškami.

Bakalář hraničář

Tak: nadechnout a vydechnout. Je tady první sedmiletka společného života, po jejímž zvládnutí máte nárok na titul bakalář věd manželských.

Možná jste na samém prahu tohoto období, inkoust na radnici ještě nezaschl, vše je zalito sluncem, růžemi a srdíčky a vy žijete s pocitem, že dechových cvičení netřeba. V tom případě carpe diem - užívejte si to.

Nebo jste se v manželství už chvilku ohřáli a dostali se tak přes první studijní metu: výměnu optiky z neostré růžové na ostrou plnobarevnou (doufejte, že černo-bílá se vám vyhne).

Tato fáze se pozná tak, že zatímco ještě nedávno byl váš manžel bohémský chaot, dnes je zcela jednoznačný nepraktický bordelář. Že věta "Jé, já zapomněl" dříve zněla roztomile a chlapecky, nyní vám vyvolává cuk pravicí a hlas vám zvedá o oktávu výš. Je dobré si uvědomit, že nemá smysl bojovat s větrnými mlýny.

Strategie "Já ho předělám" je velmi neefektivní, nebezpečná a vede k rebelantskému postoji předělávaného. Jisté dohody o nutnosti zavedení některých pravidel je dobré navrhnout a trvat si na nich, ale zcela iluzorní je domnívat se, že kýženého cíle dosáhneme ve všech směrech.

Hlas z praxe: "Neřeším detaily jako ponožky u postele (seberu a odnesu do koše na špinavé prádlo), nádobí na stole (vložím do myčky sama, případně k tomu přiměju děti) či nevynesené odpadky. Za to očekávám, že nikdo nebude hodnotit můj vlažný vztah k cídění poliček, žehlení či štupování ponožek," říká pětatřicetiletá Laďka, která školu manželství studuje na druhý pokus.

Muži zase řeší, že jejich ženy se z ničeho nic mění z milých štěbetalek na ukecané vztahovačné stíhačky. Jsou obviňováni z nedostatku zájmu a nevšímavosti.

Rada zkušeného: "Když mi žena ráno u snídaně řekne, že jde odpoledne ke kadeřnici, nenápadně si to poznamenám jako upomínku na mobil. Přicházím domů připraven, a vyhnu se tak jejímu ublíženému pohledu, že jsem nezaznamenal pro ni zásadní, ale pro mě zcela neviditelnou změnu účesu," vzkazuje ostatním čtyřicetiletý, již 10 let ženatý (prý šťastně) Milan.

Proto, aby se vyvázali z povinnosti vyslechnout vše, co den ženě na mysl přinesl, zkušení doporučují vysílat manželku pravidelně na sedánky s jinými ženami. Tato svépomocná skupina vám ušetří mnoho náročných chvil.

Druhou zkouškou, která vás nemine, je vymezení hranic. Velmi ošemetná záležitost, která vyžaduje diplomatický talent a vědomí, že žádné bilaterální smlouvy netrvají věčně, nicméně z jednou dohodnutých pozic se protistrana vykazuje obtížně. Pokud hned na začátku nastavíte pravidlo, že večer rovná se teplé jídlo, nemůžete se za pár let divit, když je po něm sháňka.

Předměty PRO MUŽE: UMĚNÍ MLUVIT (třísemestrální kurz zakončený písemnou zkouškou a ústním testem) JAK NEZAPOMÍNAT (zápočtová práce: tabulka svátků, narozenin a výročí)

PŘEDSTÍRÁME POZORNOST

(nepovinný seminář, který naučí vytěžit z minima pozornosti maximální odezvu) PRO ŽENY: UMĚNÍ MLČET (třísemestrální kurz zakončený písemnou zkouškou BEZ ústního testu)

JAK ODPUSTIT A ZAPOMENOUT

(praktická cvičení v nevyčítání zakončená zápočtem)

NEPOŘÁDEK NEZABÍJÍ (nepovinný seminář, na němž se naučíte akceptovat mírný chaos) SPOLEČNÉ: LÁSKA JE SLEPÁ A MÁ PRO TO DOBRÝ DŮVOD (zkouška z tolerance) ZÁTĚŽOVÉ TESTY: DĚTI, DOVOLENÁ, VÁNOCE (terénní zkouška + písemné vypracování krizových scénářů)

50%+50 % NENÍ 100% (matematická demonstrace nutnosti mít svůj soukromý život i v manželství) - nejste jedno tělo a jedna duše, to by vám stačila jedna občanka OCHRANA HRANIC (psychologické demonstrace: kdo všechno do vašeho manželství NEMÁ co mluvit)

PŘEŽILI JSTE SVATBU, PŘEŽIJETE VŠECHNO (motivační retroterapie) STRUKTURA PRODUKTIVNÍ HÁDKY

s ohledem na rozložení sil v konkrétních manželstvích

Podobně nosí-li muži domů svazeček sezonního kvítí každý pátek, těžko po pár měsících či letech vysvětlovat, že opuštění tohoto zvyku neznamená propad vašich citů, ale že to prostě leze do peněz.Pokuste se domluvit na zásadních věcech ohledně fungování domácnosti (kdo co platí, komu vyhovuje luxování a komu naopak vaření) a trávení volného času. Fungující model se dá vyjádřit za pomoci vtipu: Lidé se nás ptají na tajemství našeho dlouhého manželství. Uděláme si dvakrát týdně čas na večeři v restaurantu při svících, s jemnou hudbou a tancem. Ona v úterý, a já v pátek. Restaurant můžete volně zaměnit za bedminton, mariáš, kroužek modelářů či břišní tance.

Závěrečnou zkouškou bakalářského cyklu by mělo být zvládnutí aplikace metody 3krát Ch (chválit, chválit, chválit) pro ženy a Popopo (posadit, popovídat a pohladit ) pro muže.

I ty nejemancipovanější osoby ženského pohlaví s velmi vyhraněným smyslem pro rovnoprávné postavení by si měly uvědomit jisté rozdíly mezi fungováním žen a mužů.

Pro muže je základním benzinem, na který jeho ego jede, chvála. Žádný chlap se nechce cítit jako neschopná onuce. Proč hned třikát? Protože pochvaly nikdy není dost, protože my ženy máme občas tendenci brát některé věci jako samozřejmé, protože muži potřebují, aby si někdo jejich snahy všiml.

Popopo - posadit, popovídat a pohladit - to naopak potřebujeme my. Z toho, co nás nadchne, ale hlavně trápí, se potřebujeme vykecat, je pro nás důležité, že partner vnímá, co mu říkáme, ale i to, co mu neříkáme. Takže, pánové, cvičit: stejně vás to nemine a je mnohem účinnější (a oceňovanější) to provádět o vlastní vůli a s aspoň jistým zájmem.

Magistr mechanik

Následné studium je většinou provázeno intenzivní péčí o rodinu, což s sebou nese zásadní zkoušku. Oba jedete v kolotoči snídaně - školka, škola - práce - vyzvednutí dětí - úkoly - nákup - večeře, to zpestřeno nemocemi, nutností zajet do servisu a zaplatit zároveň novou myčku, tábor a jarní boty.

První bod: neoslovujte se navzájem jen táto a mámo, tato slova nepatří mezi ta, co dokážou rozpálit zbytky libida.

Za druhé: ve fázi maximálního soustředění na zajištění základního provozu rodiny se často stává, že partnera začínáme vnímat jako nedílnou součást bytového vybavení. Funkční stroj, který s drobnými poruchami dobře poslouží ještě léta. Pak se stávají velmi nepříjemné momenty, kdy během intimního styku (je-li ještě nějaký) žena najednou místo slov vášně vykřikne "Koupils ten chleba na zítra?" Věřte, že samotnému prožitku ani sebevědomí muže to dobře opravdu nedělá.

Nebezpečné je rovněž spoléhat na to, že toho druhého známe. Samozřejmě jistý stupeň základního ovládání jsme si (obě strany) osvojili, leč právo na změnu má každý a je velmi nepříjemné zjistit, že nenacházeje tu správnou radost z pokusů obrátit svůj život k lepšímu doma, odebírá se partner hledat uznání do domovů jiných.

Ustupte oba i z toho, že jednou naplánované věci se udělat prostě musí v daném termínu a že soboty a neděle slouží především k domácí otročině.

"Spousta věcí se dá odložit na jindy. Nesnažte se předsevzít si, že tento víkend vymalujete celé patro, další přeměníte betonový dvorek na zelený pažit a ten příští přebudujete kuchyň - protože to stejně neuděláte a jen si to budete vyčítat. Lepší je tempo zvolnit a vzít třeba děti na výlet nebo na něj vyrazit jen ve dvou. To, že jste doma a jeden kouká na televizi a druhý do počítače, totiž neznamená, že jste spolu, i kdybyste si to chtěli namlouvat," radí další zkušená manželka Radana.

V tomto období je důležité vyškrtnout ze svého slovníku věty, které se někdy prostě automaticky derou na rty. U žen je to věta "Já to říkala" (a to právě v situacích, kdy jste to opravdu říkala), pro muže pak "Cos tady celý den dělala?!" (když je žena na tzv. mateřské dovolené). To jsou rány, do kterých se pak dalším opakováním téhož sype další sůl.

Na zvládnutí řady drobných provozních nesrovnalostí doporučujeme přihlásit se na kurz terapie teplem. Tam se naučíte tuto zázračnou metodu - teplo domova (že je tam oběma dobře), jídla (nikdo netvrdí, že ho musíte uvařit zrovna vy) a postele (netřeba vysvětlovat) - úspěšně aplikovat v praxi.

Doktor hledač

Děti jsou pryč a vy, kteří jste se těšili, jak rozkvetete s jejich odchodem, z dětského pokoje uděláte stylovou pracovnu, čas věnovaný jim maximálně vytěžíte pro sebe, najednou nevíte, co s tím.

Pokud jste bakalářem prošli s odřenýma ušima a spadli do systému dobře promazaného stroje, čeká vás nutnost ponořit se opět aktivně do studia. Ovšem pozor - ne vrátit se k začátkům vašeho soužití, protože oba dva už jste po více než dvaceti letech trochu jiní lidé.

Abyste neskončili přemýšlením o inspiraci Maryšou, zapojte se do semináře Učíme se mít ze sebe radost. "Já doporučuju společné fyzické aktivity, čímž zrovna nemyslím sex, ale pohyb obecně. Ten totiž, jak známo, zlepšuje náladu a ono to pak opticky vypadá, že vám náladu zlepšila přítomnost partnera," vypráví matadorka stavu manželského Lucie.

Je dost pravděpodobné, že vám za ty roky plné akcí a reakcí trochu ubyla témata, ale teď, když máte čas, zkuste nějaká nová najít. Kromě společných výletů vyzkoušejte třeba abonmá do divadla, kanastu se spřáteleným párem, klidně i filmy v televizi, ale aspoň čas od času za přítomnosti obou.

"My jsme se, když děti dospěly a doma jsme je potkávali už jen náhodou, přihlásili na taneční pro dospělé. Najednou jsme něco nejenom zažívali dohromady, ale museli se to společně učit. Tedy i trénovat doma. Taky bylo fajn vidět po těch letech manželku v gala, vlastně hlavně kvůli mně. Chodíme už šestou sezonu, v zimě obrážíme plesy, našli jsme si tam nové známé. A to musím říct, že jsem byl celoživotní radikální netanečník a na první běh se přihlásil jen z hecu," říká skoro padesátník Jan.

Máte krizi ve vztahu? Poraďte se s psycholožkou Jitkou Douchovou

Možná že u vás funguje všechno, jak má, jen ten sex není, co býval. Upřímně: bylo by hezké mít stále stejně často stejně intenzivní (ne-li lepší) požitky, leč je zapotřebí býti realistou.

"Po dvaceti letech manželství nelze očekávat výbuchy vášně jako na začátku. Je třeba nehledat řítící se nebe, ale naopak zkusit najít půvab v důvěrně známém, poklidném a vzájemném," dodává Lucie.

Není v manželství horší zjištění, než že po těch letech jste alergičtí nejen na tón hlasu toho druhého, ale i zvuk, který vydává při dýchání, a způsob, jak si maže chleba máslem. Tady pomůže jen intenzivní kúra radikálního pozitivismu.

Sepište si, v čem všem je váš partner fajn, respektuhodný nebo aspoň snesitelný. A každý večer si to opakujte jako mantru. Pro lepší účinnost doporučujeme nabrat několik historek z okolí, svědčících o tom, že navzdory svému dojmu máte doma anděla (kterého by leckterá brala). Rovněž pomáhá zavést dny (týdny) odděleného volna, abyste měli příležitost si uvědomit, v čem všem se vám po drahé polovici stýská.

Na závěr trocha povzbuzení pro ty, kteří propadli dojmu, že tuhle školu snad ani není možné zvládnout (ani na více pokusů). Je zcela v pořádku, když vás občas napadne, že na svého partnera(ku) vezmete pánev, v noci se tiše sbalíte a odstěhujete se na Faerské ostrovy nebo se dobrovolně přihlásíte k voršilkám či trapistům.

Je v pořádku i to, když o těchto svých představách tu a tam povíte svým kamarádkám a kamarádům. Ostatně oni určitě přidají i své velmi nápadité plány. Průšvih nastává v okamžiku, kdy pánev držíte v ruce a výhled na kriminál vám přijde jako bezva prázdniny. V tuhle chvíli se vyplatí přerušit, aspoň dočasně, studium a zvážit, jestli nevyzkoušet nějaký jiný obor (nebo aspoň spolužáka).