Manželství nám prodlužuje život, ale přidává kila, zjistili čeští vědci

Ve výzkumu se vědci ze Sociologického ústavu AV ČR zaměřili na vztahy mezi rodinným životem a tělesným i duševním zdravím. Mimo jiné se ukázalo, že lidé, kteří žijí v manželství, se dožívají vyššího věku – muži až o devět let, ženy o osm. „Víme, že ženatí a vdané se vždy těšili delšímu životu než jejich svobodné, rozvedené a ovdovělé protějšky. Zajímavé ale je, že tyto rozdíly se v čase mění,“ říká vedoucí výzkumu Dana Hamplová.

Na začátku šedesátých let prodlužovalo manželství život asi o tři roky, o třicet let později už ženatí muži „přežívali“ svobodné až o devět let. „Od té doby už ale rozdíly v dožitém věku stagnují a rozhodně se dále neprohlubují,“ dodává socioložka. K delšímu životu podle ní přispívá hlavně sociální a emoční opora, ale také také finanční solidarita, která v manželství funguje.

Obecně mají lidé žijící v páru výhodu téměř ve všech oblastech týkajících se zdraví. Pokud vdané ženy a ženatí muži onemocní, mají větší šanci na přežití a uzdravení. Méně často trpí depresemi a dalšími psychickými obtížemi a méně často podléhají závislosti na alkoholu a drogách. Ale v jedné oblasti přece jen mají horší výsledky než svobodní, rozvedení a ovdovělí: častěji trpí nadváhou.

Nejvíc pijí muži na hromádce, nejméně matky

Vědci zkoumali také dopad rodičovství na náš zdravotní stav. Potvrdili, že rodičovství souvisí s kvalitou života hlavně u žen a že bezdětné ženy pijí více než matky. „Překvapivě největší spotřebu alkoholu ukázala data u mužů, kteří žijí v nesezdaném páru. Zarazilo nás to, ale ukázalo se, že to je platné i v jiných zemích,“ konstatuje Dana Hamplová.

Zdrojová data výzkumu, který spolufinancovala Grantová agentura ČR, pocházejí především z šetření ISSP (International Social Survey Program), což je dlouhodobý mezinárodní výzkumný program realizovaný ve čtyřiceti zemích světa. Studie probíhají každý rok formou dotazníků a zkoumaná témata se v nich pravidelně opakují, takže se výsledky dají porovnávat mezinárodně i zpětně v čase.